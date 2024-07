Sáng nay (23/7), do ảnh hưởng của bão số 2, tại khu vực TP Hải Phòng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Mưa lớn, gió mạnh đã khiến hàng loạt cây xanh trên vỉa hè tại các quận, huyện của TP Hải Phòng bị gãy, đổ.

Tại tuyến đường Trần Quang Khải (quận Hồng Bàng), cây phượng cao khoảng 10m bị bật gốc, đổ đè vào ô tô BKS: 15A 952xx đang đỗ dưới lòng đường. Ảnh: CTV

Công an quận Hồng Bàng bố trí lực lượng tới hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý sự cố cây đổ. Ảnh: CTV

Cây xanh gãy đổ ở một khu đô thị mới tại huyện Thủy Nguyên. Ảnh: CTV

Cây xanh gãy đổ tại đường Mê Linh (quận Lê Chân). Ảnh: CTV

Cây xanh đổ chắn ngang đường ở thị trấn Cát Bà. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công ty CP công viên, cây xanh Hải Phòng cho biết: “Trước tình trạng cây xanh bị bật gốc, công ty đã nhanh chóng triển khai lực lượng dọn dẹp, dựng lại những cây có khả năng hồi phục. Tới đây sẽ tiếp tục cho cắt tỉa những cây cổ thụ để hạn chế gãy đổ khi mưa bão”.

Chiều nay, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng thông tin, do ảnh hưởng của bão số 2, tính đến 17h ngày 22/7, có 3.850 du khách lưu trú tại đảo Cát Bà (huyện Cát Hải).

UBND huyện Cát Hải đã chỉ đạo, vận động các chủ cơ sở lưu trú giảm giá (từ 50% trở lên) phòng nghỉ cho khách phải ở lại đảo do bão. UBND xã Phù Long đã bố trí ăn, nghỉ miễn phí cho 27 lái xe tại nhà văn hóa xã.

Ngoài ra, tại quận Đồ Sơn, có 1.313 khách lưu trú ổn định, không xảy ra sự cố gì.

Trước diễn biến của bão số 2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất các điều kiện để chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão, mưa lớn gây ra.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bão, bảo vệ an toàn về người và tài sản; hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lớn.