12h:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 108 độ Kinh Đông, trên đất liền Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/h.

11h25:

Tại Đà Nẵng, gió giảm nhẹ, mưa nhỏ. Trên các tuyến đường vắng người di chuyển, chỉ có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống bão.

Đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu) có mưa nhỏ. Ảnh: Hồ Giáp

Tại TP Huế và các địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế, trời tạnh mưa, gió nhẹ.

Trên địa bàn huyện Phú Lộc, hàng loạt cây xanh gãy đổ gây ách tắc một số tuyến đường. Lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục. Ảnh: Đình Thành

Tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), gió ngừng, chỉ còn mưa nhỏ. Nhiều người dân đã bắt đầu đổ ra đường và một số hàng quán mở cửa buôn bán trở lại.

Ảnh: Hà Nam

10h30:

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trao đổi với VietNamNet, ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, trên địa bàn huyện có mưa to, gió lớn. Nước dâng tràn qua QL1A đoạn qua thị trấn Lăng Cô khiến phương tiện đi chuyển khó khăn.

Tại Đà Nẵng, lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, từ sáng nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn dưới chân đèo Hải Vân không cho người và các phương tiện qua tuyến đèo. Hiện tuyến đèo có nhiều cây xanh ngã đổ chắn ngang đường.

Ảnh: Hồ Giáp

Ảnh: Hồ Giáp

Ngoài ra, do gió lớn nên nhiều người di chuyển rất khó khăn trên đường Hàm Nghi (Đà Nẵng).

Clip: Diệu Thùy

10h:

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, nằm trên vùng ven biển Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Tại Đà Nẵng, bờ kè đường Như Nguyệt (quận Hải Châu) bị sóng đánh hư hỏng.

Ảnh: Hồ Giáp

Ảnh: Hồ Giáp

Ảnh: Hồ Giáp

Tại TP Huế, nước sông Hương dâng cao, tràn qua Đập Đá. Công an TP Huế lập rào chắn, bố trí lực lượng điều tiết, cấm người và phương tiện qua lại.

Ảnh: Đình Thành

9h45:

Bão số 6 khiến nước dâng cao, tràn vào khu vực dân cư xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) và phường Thuận An (TP Huế).

Ảnh: Đình Thành

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường nội thị TP Huế. Ảnh: Đình Thành

Trên tuyến đường Hà Nội (TP Huế), gió mạnh khiến nhiều cây xanh ngã đổ. Ảnh: Đình Thành

9h30:

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, gió thổi mạnh từng hồi.

Ảnh: Đình Thành

Ảnh: Đình Thành

Ảnh: Đình Thành

Một số tuyến đường trung tâm TP Huế vắng bóng người do yêu cầu hạn chế người dân ra đường của UBND tỉnh để phòng chống bão.

Ảnh: Đình Thành

Các tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Duy Trinh, khu An Cựu City bắt đầu bị ngập cục bộ.

Ảnh: Đình Thành

Ảnh: Đình Thành

Tại Đà Nẵng, gió rất lớn đã quật ngã xe trên đường Bạch Đằng.

Ảnh: Hồ Giáp

9h:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 65km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Ghi nhận của PV VietNamNet, sáng 27/10, tại TP Đà Nẵng đã có gió mạnh, kèm mưa khi bão Trà Mi (bão số 6) áp sát khiến hàng loạt cây xanh ngã đổ, gãy nhánh.

Đường phố ở Đà Nẵng trời tối sẫm, thưa vắng người dân di chuyển. Tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu), cây xanh đổ đè lên ô tô của người dân.

Một cây xanh ngã đổ chắn ngang cửa hàng điện máy trên đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Hồ Giáp

Ô tô bị cây đổ đè lên. Ảnh: Hồ Giáp

Mái hiên của một cửa hàng trên đường Ninh Tốn (quận Liên Chiểu) bị sập. Ảnh: Hồ Giáp

Khu vực đường biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê), Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa (quận Sơn Trà) gió rít mạnh từng cơn, khiến người đi đường gặp khó khăn.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng có công điện yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà từ 10h ngày 27/10 để đảm bảo an toàn.

Tuyến đường biển Hoàng Sa trời tối sẫm, kèm gió lớn, ảnh chụp lúc 8h. Ảnh: Hồ Giáp

Đường phố Đà Nẵng thưa vắng người di chuyển. Ảnh: Hồ Giáp

Sáng 27/10, tại các vùng ven biển của Quảng Nam bắt đầu có gió to, sóng biển dâng cao. Tại TP Hội An (Quảng Nam) đã có cây xanh bị bật gốc nằm chắn ngang đường Cửa Đại, rất may không có thiệt hại về người.

Lực lượng CSGT cũng đang ứng trực tại cầu Cửa Đại (TP Hội An) để hướng dẫn giao thông. Trong trường hợp gió mạnh hơn thì sẽ tổ chức dừng lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cây đổ tại đường Cửa Đại, TP Hội An. Ảnh: Hà Nam

Sáng nay, khu vực đảo Cù Lao Chàm đã có gió mạnh cấp 8. Ảnh: Hà Nam

Đặc biệt, tại khu vực âu thuyền Cù Lao Chàm, tàu thuyền dù đã yên vị tại vị trí neo đậu, chằng buộc chắc chắn, tuy nhiên vẫn dập dềnh theo từng con sóng lớn. Còn tại xã biển Tam Thanh (TP Tam Kỳ), gió bắt đầu thổi mạnh, kèm theo mưa lớn.