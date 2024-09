Chia sẻ với những mất mát của đồng bào các tỉnh miền Bắc, phát huy tinh thần tương thân tương ái và tiếp tục duy trì các hoạt động an sinh xã hội, ngày 10/9/2024, Bảo Việt đã gửi 5 tỷ đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, đồng thời sẽ tổ chức các đoàn công tác tới các địa phương bị thiệt hại để góp phần giúp đồng bào các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Tính đến sáng ngày 10/9/2024, Bảo hiểm Bảo Việt đã ghi nhận tổng cộng 437 vụ yêu cầu bồi thường liên quan đến cơn bão số 3. Với cam kết đảm bảo quyền lợi bảo hiểm và hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, Bảo hiểm Bảo Việt cho biết đã ứng xử linh hoạt và nhanh chóng quy trình bồi thường để kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp bách của khách hàng.

Bảo Việt ủng hộ 5 tỷ đồng gửi đến đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra

Đối với các trường hợp khẩn cấp, Bảo hiểm Bảo Việt đã phối hợp triển khai các nghiệp vụ giám định, đánh giá và đưa ra các phương án tạm ứng bồi thường phù hợp và nhanh chóng. Toàn bộ đội ngũ giám định viên của Bảo hiểm Bảo Việt tại các khu vực bị ảnh hưởng và các khu vực khác đã được huy động để tiếp cận hiện trường nhằm kiểm tra đánh giá các tổn thất kịp thời. Bảo hiểm Bảo Việt cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương và làm việc trực tiếp với khách hàng để ghi nhận, xác định mức độ thiệt hại.

Bảo hiểm Bảo Việt hiện cung cấp đa dạng các chương trình bảo hiểm con người và bảo hiểm tài sản (bao gồm bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm nhà tư nhân và các loại hình bảo hiểm khác). Để rút ngắn thời gian xử lý và đảm bảo mọi yêu cầu được giải quyết hiệu quả, Bảo hiểm Bảo Việt khuyến nghị khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và chứng từ liên quan, bao gồm hình ảnh hiện trường, hình ảnh tổn thất, các chứng từ xác định thiệt hại.

Ngoài ra, khách hàng có thể truy cập https://baovietonline.com.vn/ để xem quy trình bồi thường chi tiết, đồng thời nhanh chóng thông báo về thiệt hại qua các kênh liên hệ chính thức của Bảo hiểm Bảo Việt: hotline 1900 55 88 99 (tổng đài hỗ trợ 24/7), hoặc liên hệ tới các công ty thành viên, đại lý của Bảo hiểm Bảo Việt tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Đại diện Bảo Việt chia sẻ: “Sứ mệnh của Bảo Việt là bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng. Do đó, song song với nhiệm vụ phát triển kinh doanh, Bảo Việt còn chú trọng đến những lợi ích lâu dài của cộng đồng thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt. Trong quá trình phát triển 60 năm qua, Tập đoàn Bảo Việt luôn đồng hành cùng các địa phương, tập trung thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo, đồng bào vùng dân tộc có khó khăn, gia đình chính sách, cũng như việc cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, thực hiện chương trình khăn áo ấm mùa đông, hiến máu nhân đạo…”

Ngọc Minh