Bảo Việt giảm phí tới 15% chương trình bảo hiểm sức khỏe

Tầm quan trọng của sức khoẻ tinh thần

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, khi được ôm, cơ thể con người tiết ra nhiều oxytocin - chất được tạo ra để đáp ứng với việc tiếp xúc cơ thể và tương đối có lợi cho sức khỏe.

Cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn khi chúng ta có một một tâm trí an lành bên trong một cơ thể khỏe mạnh. Thế nhưng, hầu hết mọi người chỉ quan tâm đến sức khỏe thể chất mà hiếm khi chú ý đến sức khỏe tinh thần. Thậm chí, rất nhiều người còn không biết tình trạng sức khỏe tinh thần của mình đang bất ổn.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) định nghĩa, sức khỏe tinh thần là một trạng thái khỏe mạnh mà trong đó, mỗi cá nhân nhận biết được khả năng của bản thân, có thể ứng phó với sự căng thẳng thông thường, làm việc hiệu quả và có sự đóng góp cho cộng đồng. Có thể thấy sức khỏe thể chất phụ thuộc khá nhiều vào sức khỏe tinh thần. Giữa thể chất và tinh thần luôn có một sợi dây liên kết vô hình khó có thể tách rời.

“Chiếc ôm an tâm” góp phần gia tăng lợi ích khách hàng

Từ sự thấu hiểu và lắng nghe khách hàng, Bảo Việt mang đến chương trình “Chiếc ôm an tâm” với ý nghĩa bảo vệ, như “một vòng tay ấm áp” khi khách hàng cần sự sẻ chia và giúp đỡ. Theo đó, chương trình “Chiếc ôm an tâm” sẽ mang tới ưu đãi giảm phí lên đến 15% dành cho tất cả khách hàng trên toàn quốc khi tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe: Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt Intercare từ ngày 3/10 - 31/10/2022. Trong đó, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm khi khách hàng tham gia hợp đồng Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, hoặc Bảo Việt Intercare đáp ứng tiêu chí của chương trình có giá trị hợp đồng dưới 10,000,000 VNĐ/năm. Đồng thời, cũng với các chương trình bảo hiểm sức khỏe đó, khách hàng còn được giảm trực tiếp tới 15% phí bảo hiểm với các hợp đồng có giá trị từ 10.000.000 VNĐ/năm trở lên.

Theo đại diện Bảo hiểm Bảo Việt, bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình và Bảo Việt Intercare là chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện, được thiết kế phù hợp với từng cá nhân và gia đình, mỗi khách hàng khi tham gia sẽ được bảo vệ y tế một cách tối ưu, tận hưởng chất lượng dịch vụ y tế tại những bệnh viện hàng đầu Việt Nam và nước ngoài.

Đồng thời, đại diện Bảo hiểm Bảo Việt cũng cho hay, những ngày lễ lớn như Ngày phụ nữ Việt Nam, lễ giáng sinh... là cơ hội để mọi người trao nhau món quà ý nghĩa và đong đầy yêu thương. Bên cạnh một chương trình bảo hiểm sức khoẻ, "Chiếc ôm an tâm" của Bảo hiểm Bảo Việt còn là món quà đặc biệt mà mỗi khách hàng có thể dành tặng cho bản thân và những người thương yêu.

“Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tiếp tục hành trình trao yêu thương, gia tăng lợi ích khách hàng khi mang đến chương trình ưu đãi bảo hiểm sức khoẻ với nhiều đặc quyền hấp dẫn”, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Doãn Phong