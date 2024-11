Sáng 11/11, Báo VietNamNet phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang và chính quyền địa phương tổ chức buổi gặp gỡ, trao tặng 150.000.000 đồng từ Quỹ bạn đọc ủng hộ các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão Yagi cùng 5 chiếc tivi do Tập đoàn Hoà Phát tài trợ đến các điểm trường tại huyện Yên Sơn và huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang).

Cụ thể, các trường ở Chiêm Hoá gồm: Trường mầm non Tri Phú (xã Tri Phú) nhận 30 triệu đồng; Trường mầm non Trung Hoà (xã Trung Hoà) nhận 20 triệu đồng; Trường mầm non Bình Phú (xã Bình Phú) nhận 20 triệu đồng và 5 chiếc tivi; Trường tiểu học và THCS Bình Nhân (xã Bình Nhân) nhận 30 triệu đồng. Trường mầm non Lực Hành nhận 30 triệu đồng; Trường tiểu học Lực Hành (cùng ở xã Lực Hành, huyện Yên Sơn) nhận 20 triệu đồng.

Báo VietNamNet trao 150.000.000 đồng đến các điểm trường bị ảnh hưởng sau bão Yagi tại Tuyên Quang.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Tấn, đại diện Báo VietNamNet cho biết, thời gian qua, bão số 3 (hay còn gọi là bão Yagi) kéo theo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất... đã gây ảnh hưởng đến đời sống người dân khắp 26 tỉnh khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa. Nhà cửa bị ngập nước, mất trắng toàn bộ tài sản, hoa màu.. Tài sản công như trường học, bệnh viện cũng bị hư hỏng khiến nhân dân gặp nhiều khó khăn..

"Báo VietNamNet không chỉ đưa tin tức hàng ngày mà còn phát động nhiều chương trình thiện nguyện có ý nghĩa nhằm đề cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Qua Báo, bạn đọc đã đồng lòng ủng hộ số tiền lớn, mong muốn Báo làm cầu nối trao đến những địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi bão Yagi, giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiệt hại", ông Tấn nói.

Tập đoàn Hòa Phát hỗ trợ 5 chiếc tivi mới đến điểm trường Mầm non Bình Phú, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hoá.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc VietNamNet, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường mầm non Bình Phú chia sẻ: "Sau bão, nhiều phòng học của các trường bị ngấm nước, hư hỏng toàn bộ dụng cụ, thiết bị dạy học và đồ dùng cá nhân của các thầy cô, các em học sinh. Nhờ Báo VietNamNet kết nối cùng tấm lòng hảo tâm của bạn đọc, các đơn vị tài trợ, chúng tôi đã có thể sửa chữa, mua mới thiết bị, đảm bảo ổn định việc học của các em nhỏ".

Lớp học được sửa sang, có tivi mới.

Ông Nguyễn Trí Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú thông tin, trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều điểm trường trên địa bàn xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó Trường mầm non Bình Phú chịu nặng nhất. Các thiết bị điện, bàn ghế và dụng cụ học tập bị hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng.

"Nhờ sự quan tâm của báo chí và các nhà tài trợ, chúng tôi đã kịp thời khắc phục hậu quả, giúp các em học sinh tiếp tục đến trường, các thầy cô giáo không bị gián đoạn quá trình giảng dạy. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo VietNamNet, nhà tài trợ Hoà Phát cùng bạn đọc đã chia sẻ với những khó khăn của nhà trường", ông Tuyến bày tỏ.