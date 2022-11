Báo VietNamNet thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức năm 2022

Căn cứ quyết định số 738./QĐ-VNN về phê duyệt danh sách thí sinh đáp ứng và không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển Vòng 2 Kỳ tuyển dụng Viên chức tại Báo VietNamNet năm 2022.

Hội đồng tuyển dụng Kỳ tuyển dụng Viên chức tại Báo VietNamNet năm 2022 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức (vòng 2) như sau:

1. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh

a. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức tại Báo VietNamNet năm 2022.

b. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi xét tuyển vòng 2 đính kèm theo thông báo này.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

a. Thời gian làm thủ tục và tổ chức: 09 giờ 00 phút, thứ bảy ngày 19/11/2022.

b. Địa điểm:

Văn phòng Báo VietNamNet tầng 3 số 156 Xã đàn II, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Hình thức Xét tuyển vòng 2: Thi viết. Cụ thể:

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a. Thi viết kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b. Điểm thi viết được tính theo thang điểm 100.

c. Thời gian viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

4. Nộp lệ phí xét tuyển:

a. Kinh phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

b. Thời gian: Từ ngày 14/11/2022 đến 16/11/2022 (hết ngày 16/11/2022, thí sinh không nộp lệ phí xem như không có nhu cầu tham dự Vòng 2).

c. Hình thức nộp: Tiền mặt

d. Địa điểm: Liên hệ Ms. Tuyên (Máy lẻ: 4603) – Phòng Tài chính Kế toán, Tầng 4 Báo VietNamNet Số 156 Xã đàn II, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

5. Một số lưu ý với thí sinh

a. Thí sinh dự thi phải có mặt dự thi đúng thời gian theo quy định.

b. Mang theo giấy Chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân (có dán ảnh) để kiểm tra trước khi vào phòng thi.

c. Thí sinh tự sắp xếp nơi ăn, nghỉ.

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính – Báo VietNamNet - Tầng 3 Tòa C’land Tower 156 Phố Xã Đàn 2, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Chi tiết Thông báo triệu tập thí sinh tham gia vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức Báo VietNamNet năm 2022 xem TẠI ĐÂY.