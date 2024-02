Hôm nay (26/2), Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức buổi trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích truy bắt 2 nghi phạm gây ra vụ cướp dây chuyền ở TP Gia Nghĩa.

Một số tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Theo nội dung vụ án, vào ngày 23/2, nhận được tin báo của người dân về việc bị 2 đối tượng cướp giật tài sản.

Công an TP Gia Nghĩa phối hợp các Công an huyện Tuy Đức, Công an xã Đắk Ngo... tổ chức truy bắt các đối tượng.

Chỉ sau 5 giờ, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Trần Văn Thông (SN 1988, trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Đức Tài (SN 1999, trú huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, để có tiền tiêu xài, Thông và Tài rủ nhau đến TP Gia Nghĩa để cướp giật tài sản.

Khoảng 9h45, ngày 23/2, trên đoạn đường Lê Thánh Tông, phường Nghĩa Trung (TP Gia Nghĩa), Thông và Tài điều khiển xe máy áp sát bà Phan Thị Lý (SN 1970) giật 1 dây chuyền.

Thực hiện xong hành vi, Thông và Tài điều khiển xe mô tô tẩu thoát theo hướng ra Quốc lộ 14 về huyện Đắk R'lấp.

Quá trình bỏ chạy đến đoạn đường thuộc tổ 4, phường Nghĩa Tân, các đối tượng nhìn thấy anh Nguyễn Tường Công (SN 1999) có đeo 1 dây chuyền vàng.

Lúc này Tài và Thông tiếp tục áp sát anh Công để giật dây chuyền rồi tẩu thoát theo hướng Quốc lộ 14 về tỉnh Bình Phước.

Đến khoảng 16h30, Trần Văn Thông và Phạm Đức Tài bị bắt giữ khi đang di chuyển trên địa bàn xã biên giới Đắk Ngo hướng về tỉnh Bình Phước.

Lực lượng công an thu giữ 2 dây chuyền vàng (trị giá khoảng 50 triệu đồng), 2 xe mô tô cùng một số dụng cụ gây án...

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.