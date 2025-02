XEM CLIP:

Hôm nay (23/2), Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với Trần Ngọc Quý (49 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Trần Ngọc Thái (35 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đáng nói trong đó, Trần Ngọc Quý đã có tiền án về các tội “Cướp giật tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng".

Trần Ngọc Quý (trái) và Trần Ngọc Thái khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đây là 2 tài xế ô tô 7 chỗ đã có hành vi dừng xe giữa đường, cầm kiếm dọa chém nhau mà clip trên mạng xã hội phản ánh.

Cụ thể, clip cho thấy, ô tô màu đỏ di chuyển trên các tuyến đường thuộc phường Tam Bình, TP Thủ Đức và một xe màu đen chạy phía sau bất ngờ vượt lên bên trái, chặn đầu xe. Sau khi hai xe dừng lại, hai tài xế bước xuống, cầm hung khí lấy từ trên xe dọa đánh nhau nhưng không xảy ra.

Sự việc kéo dài khoảng 2 phút thì cả hai tài xế lên xe lái bỏ đi.

2 tài xế cầm kiếm dọa đâm chém nhau nhưng chưa xảy ra hậu quả. Ảnh: Cắt từ clip

Nắm bắt thông tin mạng xã hội, Công an TP Thủ Đức vào cuộc xác minh, điều tra. Công an xác định, chủ xe màu đỏ là Trần Ngọc Quý, màu đen là Trần Ngọc Thái. Khi công an đưa về làm việc thì cả hai thừa nhận hành vi.

Qua điều tra xác định, 23h50 tối 20/2 Quý điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 13, đoạn qua TP Thủ Đức. Khi phát hiện xe mình lấn làn, Quý bật đèn tín hiệu xin chuyển về làn ban đầu nhưng không chú ý phương tiện đang di chuyển phía sau, là ô tô do Thái điều khiển.

Thái bật tín hiệu nháy đèn pha, bóp còi đồng thời điều khiển xe vượt lên trên xe của Quý.

Cho rằng, Thái cố tình gây hấn, khiêu khích nên Quý điều khiển xe chạy vượt lên, ép xe của Thái dẫn đến hai bên điều khiển ô tô rượt đuổi nhau trên đường. Cuối cùng, Thái đã chặn đầu xe của Quý và sau đó hai người cầm hung khí, xuống xe dọa đâm chém nhau.

Chỉ dừng lại ở việc dọa nhau, rồi cả hai lại lên xe bỏ đi.

Công an nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trên đường, dù không xảy ra va chạm nhưng Thái, Quý đã có hành vi điều khiển ô tô đuổi, ép, chặn xe sau đó dùng hung khí dọa đánh nhau.

Đây là hành vi côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân và thể hiện sự xem thường pháp luật của 2 đối tượng nên cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.