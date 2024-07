Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp với Công an quận Tân Bình đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khánh Huy (17 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ, Hậu Giang), Nguyễn Thanh Đoàn Quốc Việt (19 tuổi, ngụ phường 14, Quận 11) và Nguyễn Văn Kiệt (20 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh, Long An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Kiệt, Huy và Việt (từ trái qua). Ảnh: CACC.



Trước đó, qua tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội về một vụ cướp giật điện thoại xảy ra trước quán ăn Ba Huy trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (phường 9, quận Tân Bình, TPHCM).

Nhóm đối tượng đi xe gắn máy đã thực hiện hành vi cướp điện thoại hết sức manh động; chúng còn kéo lê nạn nhân hàng trăm mét, bỏ mặc người này bị thương do níu áo kẻ cướp trong quá trình truy đuổi.

Mặc dù bị hại chưa cung cấp thông tin nhưng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an quận Tân Bình đã xác minh, truy bắt nhóm đối tượng.

Chưa đầy 24 giờ sau, Huy, Việt và Kiệt đã bị Công an TPHCM bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Quận 11, Quận 7, thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện gây án.