Ngày 1/5, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên địa bàn, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện 3 đối tượng tự xưng là nhà báo, phóng viên đến làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện để “hợp tác”, viết bài và “vận động” ủng hộ kinh phí nhân dịp lễ 30/4 - 1/5.

Các đối tượng Hồ Văn Tam (giữa), Phạm Khương Duy và Phạm Việt Thắng. Ảnh Công an Nghệ An

Từ thông tin trên, Công an huyện Quỳ Hợp đã chủ động phối hợp, trao đổi với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện như trên thì báo ngay để phối hợp xử lý.

Ngày 28/4, một số cơ quan, doanh nghiệp trình báo về việc có 3 đối tượng tự xưng là phóng viên Tạp chí Sức khỏe, Môi trường và Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam đến trụ sở có biểu hiện như trên. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và tiến hành làm việc với 3 người này.

Qua xác minh danh tính 3 đối tượng trên là: Hồ Văn Tam (SN 1986), trú tại thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Phạm Khương Duy (SN 1983) và Phạm Việt Thắng (SN 1987), cùng trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Những người này đã xuất trình giấy giới thiệu được đề tên Tạp chí “Sức khỏe và môi trường” số 98/GGT/SK&MT gửi UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường huyện, xã, giới thiệu Hồ Văn Tam làm việc. Giấy giới thiệu có ký tên, đóng dấu, đề tên Tổng Biên tập là TS. Phạm Thị Mỵ. Hồ Văn Tam không xuất trình được thẻ phóng viên, thẻ nhà báo.

Ngay sau đó, Công an huyện Quỳ Hợp gửi công văn yêu cầu trả lời xác minh đến Tạp chí Sức khỏe và Môi trường. Ngay trong ngày 28/4, Tạp chí Sức khoẻ và Môi trường đã có công văn trả lời nêu rõ, giấy giới thiệu nói trên là giả, tạp chí chưa phát hành giấy giới thiệu số 89. Công văn cũng khẳng định, cả 3 đối tượng nói trên không phải phóng viên của tạp chí này.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục mở rộng điều tra.