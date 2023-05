Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để bàn giao 5 nghi can cho Công an TP.HCM để mở rộng điều tra vụ án mạng trước quán ăn K.P 2 nằm trên đường Võ Chí Công, phường Bình Trưng Đông.

Nạn nhân bị sát hại là H.Q.S (26 tuổi, quê Vĩnh Long).

Phong toả hiện trường để điều tra vụ giết người trước quán ăn K.P 2. Ảnh: T.L

Theo thông tin ban đầu, tối 6/5 rạng sáng 7/5 nhóm 4 người trong đó có Nguyễn Minh Phúc, Phạm Minh Hiền (cùng 26 tuổi) đến quán ăn K.P 2 ăn nhậu và có gọi nữ nhân viên phục vụ. Cùng thời điểm, nhóm 6 người của Bùi Minh Khôi (31 tuổi) cũng nhậu trong quán, cũng có nữ tiếp viên ngồi cùng.

Rạng sáng 7/5, nhóm của Phúc ra về. Một người trong nhóm của Khôi đã nói khích vì biết rằng nhóm của Phúc, Hiền “bo” cho mỗi nữ tiếp viên 100 ngàn đồng/người.

Hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng và ẩu đả trong quán. Một số nhân viên nam trong quán cũng tham gia, can ngăn.

Do nhóm của Phúc, Hiền yếu thế nên bỏ chạy theo nhiều hướng. Sau đó, nhóm này tập hợp lại, trang bị hung khí và 5 người kéo trên 4 xe gắn máy quay lại quán để… trả thù.

Tại trước quán, nhóm của Phúc, Hiền thấy anh S. đang chờ đón nữ tiếp viên. Nhận ra anh S. cũng có mặt tại quán tại thời điểm xảy ra vụ ẩu đả trước đó, nên nhóm Phúc, Hiền đã chửi bới rồi lao vào tấn công. Trong đó, Phúc, Hiền dùng hung khí đâm anh S gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm Phúc, Hiền đã rời hiện trường. Anh S. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.