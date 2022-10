Bắt 7 thanh thiếu niên đánh học sinh lớp 11 tử vong

Công an TP Tân An, tỉnh Long An chiều 20/10 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 7 người về tội “cố ý gây thương tích” liên quan đến cái chết của một nam sinh xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là em N.B.K (học sinh lớp 11, trường THCS & PTTH Nguyễn Thị Rành, đóng tại TP.Tân An).

Liên quan đến cái chết của một nam sinh lớp 11 sau khi bị đánh hội đồng, đến nay, Công an TP Tân An đã khởi tố, bắt 7 thanh thiếu niên. Ảnh: T.L

7 người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Trần Trung Kiên, Nguyễn Hải Đăng, Lê Trần Duy Khang (đều 15 tuổi), Nguyễn Võ Hoàng Long, Trần Lê Khoa (đều 18 tuổi), Nguyễn Hoàng Tiến (17 tuổi) và Tạ Hoàng Phúc (16 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 9, nạn nhân K (học sinh lớp 11) có mâu thuẫn với một nam sinh lớp 10 cùng trường. Nam sinh lớp 10 đã kể lại câu chuyện hiềm khích với K, cho nhóm bạn bên ngoài trường nghe.

Chiều 17/10, sau giờ tan học, nạn nhân K cùng bạn trong trường đến một địa điểm ở phường 7, TP Tân An để gặp nam sinh lớp 10 giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, nam sinh lớp 10 không thấy đâu mà một nhóm thanh thiếu niên lạ xuất hiện, lao vào đánh hội đồng em K. Em K gục tại chỗ, được các bạn học đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Do bị chấn thương sọ não nặng, K được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị. Tuy nhiên đến trưa 18/10, em K đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Tân An đã vào cuộc, mời nhiều người liên quan lên làm việc. Qua sàng lọc, đến nay công an đã khởi tố, bắt tạm giam 7 thanh thiếu niên nói trên.

Trong số này có một thiếu niên đang học lớp 10 tại trường nghề, còn lại đều nghỉ học.