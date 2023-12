Ngày 19/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho hay, đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trong một băng cướp giật nhí gây ra nhiều vụ ở các quận, huyện.

3/4 đối tượng bị bắt chỉ mới 14 tuổi, còn đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Minh Hoàng (17 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Công an cũng bắt giữ Nguyễn Văn Thao (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngoài ra, công an chuyển giao một số thiếu niên cũng 14 tuổi cho công an các quận khác để mở rộng điều tra, xử lý vì chúng thực hiện nhiều vụ cướp giật ở các địa bàn.

Băng cướp giật nhí, chỉ từ 14 - 17 tuổi mà xăm trổ đầy người. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 11, đầu tháng 12/2023 tại địa bàn quận Tân Bình liên tiếp xảy ra cướp giật điện thoại của người đi đường. Các nạn nhân trình báo, các đối tượng gây án đi trên nhiều xe, có người thực hiện cướp giật và có những người khác làm nhiệm vụ “cản địa”, khi nạn nhân chống trả hoặc có người dân truy đuổi theo.

Nhận thấy đây là nhóm cướp giật chuyên nghiệp, gây bất an trong dân chúng nên Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận Tân Bình để truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã khoanh vùng được và đến ngày 18/12 đã bắt giữ toàn bộ nhóm cướp giật cũng như đối tượng tiêu thụ tài sản phạm pháp.

Bước đầu, Hoàng và các thiếu niên 14 tuổi khai nhận, đã thực hiện 7 vụ cướp giật ở quận Tân Bình. Thủ đoạn của chúng là di chuyển trên nhiều xe gắn máy, tiếp cận những người đi đường sử dụng điện thoại và nhanh chóng áp sát, giật điện thoại. Khi nạn nhân chống trả hoặc truy hô, để người đi đường đuổi theo thì các đối tượng trong băng nhóm sẽ làm nhiệm vụ “cản địa”.

Ngoài ra, chúng còn khai đã thực hiện 1 số vụ cướp giật ở các địa bàn khác.

Điện thoại cướp giật được, nhóm thiếu niên đem bán cho cửa hàng của Nguyễn Văn Thạo ở chung cư Bàu Cát 2, đường Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình. Biết là tài sản phạm pháp nhưng Thạo hám lời đã thu mua lại.