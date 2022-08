Bắt băng nhóm thực hiện hàng chục vụ cướp giật khắp TP.HCM

Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 3 nghi can gồm: Nguyễn Hữu Tú (24 tuổi), Bùi Tuấn Hùng (16 tuổi), cùng ngụ quận 8) và Trương Lâm Bảo Minh (20 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Nhóm này do Tú cầm đầu.

Hai trong số các nghi can cướp giật bị bắt. Ảnh: CA

Khi bị bắt giữ, các nghi can đã thừa nhận hàng vi. Chúng khai đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật ở nhiều địa bàn như: quận 5, 6, 10, 11, Bình Tân… Tài sản cướp giật được, chúng bán để kiếm tiền, chia nhau tiêu xài.

Cách thức của nhóm này là nhắm vào phụ nữ đi xe gắn máy mang theo túi xách, điện thoại có giá trị. Đeo bám theo nạn nhân, đến nơi vắng vẻ, chúng sẽ ép xe, ra tay cướp giật rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Phương tiện gây án của nhóm cướp giật. Ảnh: CA

Các thành viên của băng cướp giật phân chia nhiệm vụ cụ thể, người trực tiếp cướp giật, người cản…

Đến nay, cơ quan công an đã làm rõ một số vụ cướp giật do Tú và đồng bọn thực hiện.

Cụ thể, ngày 14/8 tại trước quán karaoke 2000, quận 6 và khu vực cầu Nước Lên, đại lộ Văn Kiệt, quận Bình Tân, nhóm này đã thực hiện 2 vụ cướp giật. Hay ngày 17/8, chúng giật được điện thoại Iphone X của cặp nam – nữ đang đi trên đường Bình Phú, quận 6.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra về nhóm cướp giật này.