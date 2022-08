Ra đầu thú sau hai ngày cướp giật điện thoại của nữ du khách nước ngoài

Công an quận 5, TP.HCM đang tạm giữ hình sự nghi can Trần Hùng Đăng (42 tuổi, ngụ quận 10), củng cố hồ sơ để chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an TP điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Nghi can Trần Hùng Đăng. Ảnh: CA

Trước đó, lúc 10h50 sáng 9/8 chị L.R (quốc tịch Nam Phi, lưu trú quận 1) đi bộ ở đường Hồng Bàng, phường 11, quận 5 và cầm điện thoại Iphone 13 trên tay để xem bản đồ. Lúc này, Đăng chạy xe gắn máy áp sát, giật điện thoại của chị L.R rồi rồ ga tẩu thoát..

Tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 5 vào cuộc điều tra, xác định nghi can là Đăng nên đã vận động đầu thú.

Công an giao trả tài sản cho nữ du khách. Ảnh: CA

Biết khó trốn thoát, ngày 11/8, Đăng đến Công an quận 5 đầu thú.

Được biết, Đăng từng có hai tiền án về tội “cướp giật tài sản”.