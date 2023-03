Sáng 14/3, nguồn tin riêng của PV VietNamNet cho biết, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các ngành chức năng Hải Phòng bắt giữ ông Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Ông Đương bị bắt giữ để điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan đến vụ án hình sự lập công ty "ma" mua bán hóa đơn trái phép do vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Đước cầm đầu, đang được Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý.

Trụ sở Công ty "ma" do Nguyễn Xuân Đước lập ra để mua bán hóa đơn.

Nguồn tin này cho hay, tối hôm qua (13/3), Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám xét nhà riêng ông Nguyễn Đình Đương. Sau khám xét, ông Đương đã bị bắt giữ.

Được biết, trước khi giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải vào tháng 7/2021, ông Đương từng giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền – Hải An, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Như đã đưa tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án hình sự trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Ông Nguyễn Đình Đương bị Công an Quảng Ninh đưa đi sau lệnh khám nhà ở quận Lê Chân. Ảnh: Báo Lao Động

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (SN 1971) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, là vợ Đước), Trương Văn Nam (SN 1990) đều trú tại TP Hải Phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài ra còn khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội trốn thuế.

Liên quan đến vụ án trên, ông Đỗ Hữu Ca (SN 1958), trú tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam vì đã nhận hàng chục tỷ đồng để tính chạy án cho đường dây của Đước.