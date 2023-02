Lý do nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ

Chiều 19/2, trao đổi với VietNamNet, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, việc tạm giữ có sự phối hợp giữa Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Hải Phòng.

Ông Đỗ Hữu Ca. Ảnh: BVPL

Việc tạm giữ ông Ca được thực hiện khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin: Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Ninh đã tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca để xác minh, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án nêu trên. Việc tạm giữ ông Ca được thực hiện vào ngày 18/2.