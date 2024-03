Chiều 8/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Đặng Văn Minh để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Đặng Văn Minh và nhà riêng của ông Cao Khoa.

Ông Đặng Văn Minh (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Các ông Đặng Văn Minh và Cao Khoa bị bắt trong quá trình điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người khác gồm: Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi; Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng thuộc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn.

Cả 4 người trên cùng bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Riêng ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn), về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".