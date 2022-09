Bắt cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Hà Nội

Ngày 21-9, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Vũ Tất Triều (SN 1984, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

3 bị can trong vụ án bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó

Theo cảnh sát, bị can Vũ Tất Triều là cựu Giám đốc Công ty cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Hà Nội. Lợi dụng việc thực hiện hợp đồng cung cấp trang thiết bị giáo dục cho các đơn vị trên địa bàn huyện Việt Yên và Lục Nam, Triều đã có hành vi thông đồng với các đồng phạm khác để lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng, đẩy giá thiết bị giáo dục lên gấp nhiều lần, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỉ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố 8 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1966, cán bộ Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Lục Nam) và Vũ Thị Hương Duyên (SN 1975, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Nam) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, các bị can trong vụ án có hành vi thông đồng, chia nhỏ dự án, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu; thực hiện hành vi lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng để đẩy giá hàng hóa là thiết bị giáo dục lên từ 2 đến 3 lần, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỉ đồng. Hàng hóa mua sắm trong các gói thầu chủ yếu là đồ điện tử có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Hiện, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 1,3 tỉ đồng và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

