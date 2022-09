Vụ cháy 32 người chết: Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú

Xuân An Nhà báo

Sau 10 ngày xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ quán để điều tra.