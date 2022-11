Bắt cựu Tổng giám đốc, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty địa ốc Sài Gòn

Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, cục nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt xoá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.