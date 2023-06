Xem clip:

Đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh tại nhà chị Vũ Thị Hương (SN 1979, Phú Thọ) đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trao đổi với VietNamNet, chị Hương cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 13h36' ngày 12/6.

Ngày 18/6, con trai chị Hương đang làm việc tại TP.HCM chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội. Nhanh chóng đoạn clip thu hút 1,2 triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Gia đình chị Hương có gara sửa xe ô tô tại xã Tiêu Sơn (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ). Gara ở mặt đường cách nhà 40m. Trưa 12/6, đang nghỉ trưa trong buồng bỗng chồng chị Hương nghe thấy tiếng động nên dậy ra ngoài xem xét tình hình.

Khi vừa ra đến cửa, anh Toản phát hiện chiếc xe tải 7 tấn đang lao vào nhà. Anh Toản vội vàng chạy vào "trốn" ở phòng bếp. Thật may anh đã tránh được cú đâm trực diện của chiếc xe tải.

Chồng chị Hương nhanh chân bỏ chạy khi thấy chiếc xe tải 7 tấn lao vào nhà.

"Nhà tôi cách Quốc lộ 2 khoảng 40m, có 5 bậc thềm, nền nhà cao hơn mặt sân 1m. Vậy mà chiếc xe tải vẫn chồm lên, húc sập tường và hư hỏng nhiều đồ dùng trong nhà", chị Hương kể lại.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi húc đổ tường nhà, chiếc xe tải lùi ra và tiếp tục làm sập nhà vệ sinh mà gia đình chị Hương xây phía ngoài cho khách của gara sử dụng. "Hung thần" 7 tấn chỉ dừng lại khi gặp chiếc kích bàn loại to chèn vào bánh xe.

Chiếc xe tải lao vào húc đổ tường nhà rồi lại lùi ra làm sập công trình vệ sinh phía ngoài của gia chủ.

"Chiếc xe tải bị hết điện ắc quy. Chủ xe nhờ tài xế dùng chiếc xe tải khác đẩy phía sau để kích nổ máy. Chiếc xe này dùng phanh hơi chứ không phải phanh dầu. Do xe đã vào sẵn số nên khi vừa được kích nổ, hệ thống phanh hơi chưa kịp hoạt động nên tài xế không thể dừng xe được. Vì thế mới xảy ra tình huống như trong clip", con trai chị Hương nói.

Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị Hương bị sập tường phía trước, bộ bàn ghế và một số đồ dùng trong phòng khách bị hỏng. Chủ xe và gia đình đã thống nhất với nhau cách giải quyết.

Chị Hương đang ở trong buồng, nghe tiếng động chạy vội ra bếp. Hai vợ chồng bàng hoàng chứng kiến chiếc xe tải lùi ra đâm sập công trình vệ sinh phía trước nhà.

Nhiều người để lại bình luận mừng cho gia chủ may mắn thoát nạn:

"Thấy chủ nhà chạy thoát nguy hiểm mà mừng quá".

"Nhà mặt đường là thế, tiện thì tiện thật nhưng phải xây cái cổng cho chắc chắn bằng thép hoặc trồng thật nhiều cây to chắn phía trước cho an toàn. Ở trong nhà rồi cũng không được yên nữa. Chủ nhà quá may mắn".

"Phải nói ông chú đó nhanh thiệt. Lúc đó còn sáng suốt chạy kịp chứ đứng hình 5s là tiêu luôn rồi".

Tài xế liều mình lái xe tải cháy ngùn ngụt đi tìm vòi nước dập lửa Tài xế liều mình điều khiển chiếc xe tải đang cháy ngùn ngụt lao vun vút trên đường tới một gara sửa xe ô tô để dập lửa.

Clip: Nhân vật cung cấp