Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nùng Chẩn Vần để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào ngày 20/7, do mâu thuẫn trong khi nói chuyện, ông Vần đã dùng dao chém 5 nhát vào vùng đầu của em trai là ông Nùng Chẩn Min (48 tuổi) gây thương tích với tỷ lệ 27%.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình giằng co, xô xát, ông Vần còn dùng dao gây thương tích cho vợ là bà Ly Thị Bỏng (59 tuổi) 5% và em dâu là bà Thèn Thị Sắm (52 tuổi) 2%.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt đối tượng Nùng Chẩn Vần. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Theo Công an tỉnh Hà Giang, hậu quả vụ việc do Vần gây ra chưa xảy ra chết người là do được người khác can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Hành vi của đối tượng Vần dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát với lực mạnh vào nhiều vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân đã thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn với ý định tước đoạt tính mạng của người khác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.