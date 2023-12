{"article":{"id":"2225447","title":"Bắt đối tượng dùng cây sắt đâm người đàn ông tử vong","description":"Đối tượng Võ Đức Hân đã dùng cây sắt nhọn đâm vào anh T.Q.T. dẫn đến tử vong.","contentObject":"<p>Sáng 11/12, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, vừa bắt đối tượng đâm một người đàn ông tử vong.</p>

<p>Theo đó, khoảng 16h ngày 10/12, tại khối phố Thanh Tây (phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), nghi phạm Võ Đức Hân (38 tuổi, ở TP Hội An) dùng cây sắt nhọn đâm vào anh T.Q.T. (38 tuổi, ở TP Hội An) dẫn đến tử vong.</p>

<p>Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khám nghiệm, lấy thông tin. Xác minh ban đầu, nghi phạm Hân là người tâm thần.</p>

<p>Hiện, Võ Đức Hân đang được công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân, xử lý theo quy định.</p>

Công nhân lò gạch từ chối nhậu bị đâm thủng phổi dẫn đến tử vong

Công nhân lò gạch từ chối nhậu bị đâm thủng phổi dẫn đến tử vong

Do mâu thuẫn trong việc từ chối cuộc nhậu, một thanh niên làm công nhân lò gạch ở Đắk Nông bị nhóm bạn đâm trọng thương dẫn đến tử vong.

Mâu thuẫn, anh đâm em tử vong rồi đến công an tự thú

Mâu thuẫn, anh đâm em tử vong rồi đến công an tự thú

Nghĩ bị anh trai nói xấu khi vừa đi chơi với bạn về, người em đã cầm cây gỗ rượt đuổi đánh nhau với anh. Trong lúc ẩu đả, người anh đâm em tử vong.

Nam sinh đâm bạn nữ cùng lớp gây thương tích nặng

Nam sinh đâm bạn nữ cùng lớp gây thương tích nặng

Một nam sinh lớp 7 Trường THCS Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm kéo đuổi đâm bạn nữ cùng lớp gây thương tích nặng. Sau đó, em này định nhảy lầu tự tử nhưng được thầy cô và bạn bè kịp thời ngăn lại.

