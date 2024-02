Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Kim Hùng (41 tuổi, trú tại xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) để tiếp tục điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một đối tượng giả danh công an lừa “chạy án” nhằm chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, chiều 30/1, khi Trần Kim Hùng đang tiếp cận và nhận 20 triệu đồng tiền mặt từ người nhà của một bị can thì công an triệu tập về trụ sở làm việc.

Đối tượng Trần Kim Hùng (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Tại công an, bước đầu Trần Kim Hùng khai trước đây có nhiều lần gặp anh L.T.D. (trú tỉnh Thanh Hóa) và Hùng tự giới thiệu mình là "phó trưởng phòng thanh tra pháp luật thuộc văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an".

Hùng còn khoe có nhiều mối quan hệ quen biết trong lực lượng công an và có thể giúp xử lý được các vụ việc liên quan đến các vụ án do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng thụ lý, điều tra.

Tin là thật nên ngày 30/1, anh D. vào Đà Nẵng để gặp Hùng và nhờ "chạy án". Khi Hùng đang nhận tiền của bị hại thì lực lượng cảnh sát hình sự bắt quả tang, thu giữ các tang vật liên quan.

Với thủ đoạn tương tự, Hùng còn khai đã thực hiện thành công hai vụ tại tỉnh Bình Phước và thành phố Thủ Đức (TP.HCM). Nhận tiền xong, Hùng không thực hiện các nội dung như đã nói mà dùng để tiêu xài cá nhân.