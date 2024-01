Ngày 10/1, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Thìn (SN 1976, trú tại Bản Cò Chàm, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La - nay là bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đang lẩn trốn tại khu vực TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi sau 17 năm bỏ trốn.

Theo cơ quan công an, Thìn là đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử và bị kết án 16 năm tù giam.

Đối tượng Nguyễn Thị Thìn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, Thìn đã bỏ trốn trong thời gian được tại ngoại. Căn cứ vào công văn đề nghị của tòa án, Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là đối tượng nguy hiểm và đã phát lệnh truy nã toàn quốc. Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng Thìn đã đổi tên thành Thùy, sinh năm 1978 để trốn tội và qua mắt lực lượng chức năng.

Khi nắm được thông tin và để bắt giữ đối tượng Thìn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh. Lãnh đạo công an tỉnh cử cán bộ của đơn vị xuất phát vào tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thìn tại khu vực phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện đối tượng đang được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình.

Đây là một trong những chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hòa Bình, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán và cũng là thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giám đốc công an tỉnh trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.