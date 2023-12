{"article":{"id":"2224573","title":"Những vụ huy động cảnh sát xuyên đêm truy bắt phạm nhân bỏ trốn","description":"Khi các phạm nhân trốn trại, nhiệm vụ của các trinh sát trại giam cùng các lực lượng chức năng là phải truy bắt bằng được những kẻ liều lĩnh về chịu án. Lực lượng công an cũng tuyên truyền tới người dân về nêu cao cảnh giác với phạm nhân trốn trại.","contentObject":"<p><strong>Hơn 2.000 cảnh sát vây bắt 2 phạm nhân trốn trại</strong></p>

<p>Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong đêm 7/12, hơn 2.000 cảnh sát được huy động, có mặt trên tất cả phương tiện để rà soát khoang ghế, gầm xe, truy tìm hai <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/2-000-canh-sat-xuyen-dem-truy-bat-hai-pham-nhan-vuot-nguc-o-ha-tinh-2224420.html\" target=\"_blank\">phạm nhân vượt ngục </a></strong>là Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/z4951803717881-7fcd9fd8554f74fcb-1701959990060-4421-339.jpg?width=768&s=9cbnSe0oqEHDTdKTLaaOmw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/z4951803717881-7fcd9fd8554f74fcb-1701959990060-4421-339.jpg?width=1024&s=pRfrPWHQKPKid3OLMyOj1w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/z4951803717881-7fcd9fd8554f74fcb-1701959990060-4421-339.jpg?width=0&s=PTkwmJS9-1zb03tIl-Kdpg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/z4951803717881-7fcd9fd8554f74fcb-1701959990060-4421-339.jpg?width=768&s=9cbnSe0oqEHDTdKTLaaOmw\" alt=\"z4951803717881 7fcd9fd8554f74fcb 1701959990060 4421.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/z4951803717881-7fcd9fd8554f74fcb-1701959990060-4421-339.jpg?width=260&s=pDPGMl5FqCL9YH4lQHaMVg\"></picture>

<figcaption>Hai phạm nhân vượt ngục là Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng. Ảnh CACC.</figcaption>

</figure>

<p>Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ được huy động gồm các đơn vị nghiệp vụ, cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, công an các địa phương và lực lượng công an xã trên địa bàn phối hợp với Cục C10 và Trại giam Xuân Hà.</p>

<p>Sau đó, Thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) ký quyết định truy nã toàn quốc với Thành và Hoàng về tội \"trốn khỏi nơi giam giữ\"; các tờ rơi thông tin về hai phạm nhân được dán nhiều trên các khu chợ, ki-ốt, cột điện, tường rào...</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/385545096-664665422488905-2202617911482483971-n-212-340.jpg?width=768&s=c4pqTjBKiQ3nB9a-rV9L4w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/385545096-664665422488905-2202617911482483971-n-212-340.jpg?width=1024&s=6o6krD3L3hSrWqsLCz3clQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/385545096-664665422488905-2202617911482483971-n-212-340.jpg?width=0&s=AIfFVb4bjpeaHQGWD1BkDQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/385545096-664665422488905-2202617911482483971-n-212-340.jpg?width=768&s=c4pqTjBKiQ3nB9a-rV9L4w\" alt=\"385545096 664665422488905 2202617911482483971 n 212.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/385545096-664665422488905-2202617911482483971-n-212-340.jpg?width=260&s=ebYKP3hxKmAvU1cbFGTNmQ\"></picture>

<figcaption>Cảnh sát đang truy bắt hai phạm nhân vượt ngục à Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng. Ảnh Thiện Lương.</figcaption>

</figure>

<p>Đến 2h sáng 9/12, lực lượng công an ở Hà Tĩnh đã bắt giữ thành công 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà.</p>

<p>Trước đó, khoảng 15h ngày 6/12, hai phạm nhân Phan Công Thành (36 tuổi, quê xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên) trong lúc lao động tại xưởng thuộc phân trại số 2 (xung quanh có rào vây) của trại giam Xuân Hà đã bỏ trốn. </p>

<p>Theo hồ sơ, Thành đang chấp hành 2 bản án tù của TAND tỉnh Hà Tĩnh và TAND TP Phổ Yên (Thái Nguyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt 19 năm. Hoàng bị TAND tỉnh Nghệ An phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.</p>

<p><strong>Cảnh sát xuyên đêm truy bắt Triệu Quân Sự</strong></p>

<p>Một vụ vượt ngục khác, đó là phạm nhân Triệu Quân Sự đã trốn trại giam T-974 Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đóng tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vào tối 31/5.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/285300652-380062564156130-2137935167521573924-n-22-341.jpg?width=768&s=OPWiFIDT8vniQCL1QY17NQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/285300652-380062564156130-2137935167521573924-n-22-341.jpg?width=1024&s=Bqp6pwTl5JJWv-rxQsq-1A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/285300652-380062564156130-2137935167521573924-n-22-341.jpg?width=0&s=m1Mc4DJcrmdPYpDqJbrj0g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/285300652-380062564156130-2137935167521573924-n-22-341.jpg?width=768&s=OPWiFIDT8vniQCL1QY17NQ\" alt=\"285300652 380062564156130 2137935167521573924 n 22.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/285300652-380062564156130-2137935167521573924-n-22-341.jpg?width=260&s=7C_yYSYUVAtDFxSeEEAFSw\"></picture>

<figcaption>Phạm nhân Triệu Quân Sự bị công an bắt. Ảnh CTV.</figcaption>

</figure>

<p>Ngay sau khi nhận được thông tin, công an cùng chính quyền, dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt kiểm soát ở nhiều địa bàn, xuyên đêm vây bắt kẻ trốn trại.</p>

<p>Về phía Triệu Quân Sự, sau khi trốn trại, để trốn tránh sự truy bắt gắt gao của các lực lượng chức năng, Sự vừa lẩn trốn, vừa men theo đường rừng đi về hướng huyện Vĩnh Lộc, sau đó về huyện Hà Trung.</p>

<p>Đến 14h ngày 1/6, lực lượng chức năng đã áp sát khống chế, bắt giữ phạm nhân và áp giải về trụ sở Công an huyện Hà Trung, đảm bảo an toàn cho người dân và tổ công tác.</p>

<p><strong>Bắt kẻ trốn trại giam An Phước sau cuộc trốn chạy gần 70km</strong></p>

<p>Phạm nhân Lê Thanh Giàu (SN 1969, quê Kiên Giang) đang chấp hành án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Trại giam An Phước - Bộ Công an (huyện Phú Giáo, Bình Dương). Nhưng vào sáng 22/7, phạm đã trốn khỏi trại giam và bị bắt lại cùng ngày.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/untitled-1-copy-342.png?width=768&s=Kx5w--cf6XmiF7WZZxTcXQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/untitled-1-copy-342.png?width=1024&s=FHVKJTGxf2b48pQ-cB9oQg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/untitled-1-copy-342.png?width=0&s=uEmSxezKysqcnUlLYDj12g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/untitled-1-copy-342.png?width=768&s=Kx5w--cf6XmiF7WZZxTcXQ\" alt=\"untitled 1 copy.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/untitled-1-copy-342.png?width=260&s=z9pHjii8d4vR3P1n9erEkA\"></picture>

<figcaption>Phạm nhân Lê Thanh Giàu. Ảnh CACC.</figcaption>

</figure>

<p>Khi Giàu bỏ trốn đến phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) cách trại giam gần 70km đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Phạm nhân Giàu có vợ hờ sinh sống tại phường An Phú.</p>

<p>Trước đó, vào năm 2021, tại Trại giam An Phước từng có hai phạm nhân bỏ trốn gồm: Phạm Văn Sây (SN 1991) chấp hành án 25 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đinh Văn Dương (SN 1990) chấp hành án 17 năm tù về tội Giết người. Cả hai phạm nhân sau đó bị công an bắt giữ.</p>

<p><strong>Cảnh báo người dân về phạm nhân vượt ngục</strong></p>

<p>Cơ quan chức năng cũng cảnh báo với người dân, ngoài huy động công an vào cuộc chốt chặn, truy bắt, các địa phương nơi có phạm nhân bỏ trốn. Lực lượng công an cùng cấp ủy, chính quyền..., trực tiếp tuyên truyền và phát trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn để cảnh báo người dân cảnh giác, nếu phát hiện đối tượng khả nghi, lập tức báo cho cơ quan chức năng để phối hợp vây bắt.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/photo-2-1701996680788255881982-343.jpg?width=768&s=2pCkoYht6QZpK_uHRFD8kg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/photo-2-1701996680788255881982-343.jpg?width=1024&s=iDcl2F9Y97zneg7IlujgWw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/photo-2-1701996680788255881982-343.jpg?width=0&s=cxGlr9lyBO7YTmGeK08lFw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/photo-2-1701996680788255881982-343.jpg?width=768&s=2pCkoYht6QZpK_uHRFD8kg\" alt=\"photo 2 1701996680788255881982.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/photo-2-1701996680788255881982-343.jpg?width=260&s=Ka75WHHeAmwUPezCYqVKqg\"></picture>

<figcaption>Dán thông báo truy nã hai phạm nhân Thành và Hoàng tại một khu chợ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.</figcaption>

</figure>

<p>Khi nhận được thông tin, các hộ dân sống dọc các trục đường chính và khu vực gần trại giam, nơi phạm nhân bỏ trốn, người dân đã đóng kín cửa, cảnh giác đề phòng kẻ gian.</p>

<p>Như vụ vây bắt Triệu Quân Sự, nhờ phát huy tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân và chiến thuật phối hợp, cách tiếp cận đối tượng sáng tạo, hiệu quả của các lực lượng chức năng, chỉ gần 20 giờ sau khi trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực chợ Vừng, xã Yên Dương, huyện Hà Trung.</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/nhung-vu-huy-dong-canh-sat-xuyen-dem-truy-bat-pham-nhan-bo-tron-2224573.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nhung-vu-huy-dong-canh-sat-xuyen-dem-truy-bat-pham-nhan-bo-tron-337.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nhung-vu-huy-dong-canh-sat-xuyen-dem-truy-bat-pham-nhan-bo-tron-338.jpg","updatedDate":"2023-12-09T12:12:00","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"09/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224896","title":"Mua tiền giả trên mạng rồi đưa ra tiêu thụ, cặp nam nữ bị bắt","description":"Lên mạng đặt mua tiền giả về cất giữ để tiêu xài. 