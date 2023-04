XEM CLIP:

Sáng 25/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An) vừa hoàn tất thủ tục bàn giao Hồ Quốc Việt (42 tuổi, quê Nghệ An), nghi phạm liên quan đến việc vận chuyển trái phép chất ma túy cho Phòng CSĐT về tội phạm ma túy Công an TP.HCM xử lý.

Chiều 23/4, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận thông tin từ Phòng CSĐT về tội phạm ma túy Công an TP.HCM về việc phối hợp truy bắt nghi phạm Hồ Quốc Việt liên quan đến việc vận chuyển trái phép chất ma túy đang trên đường bỏ trốn.

Ô tô mà nghi phạm Việt điều khiển để bỏ trốn sang Campuchia. Ảnh Công an cung cấp

Ngay say đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã điều động nhân lực để tham gia phối hợp. Qua rà soát, đơn vị phát hiện Việt đang ở quán karaoke Tho Mo thuộc khu vực cửa khẩu Sôm Rông (huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) cách biên giới cửa khẩu Mỹ Quý Tân khoảng 1km.

Sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thông báo và đề nghị Đồn Công an cửa khẩu Sôm Rông hỗ trợ để bắt giữ nghi phạm, điều chuyển về Việt Nam.

Nghi phạm Việt bị bắt. Ảnh: MĐ

Khi nghi phạm di lý về bãi giữ xe ở xã Mỹ Quý Tây, Tổ công tác của Đồn đã tiếp cận, kiểm tra người và phương tiện ô tô BKS 51K -183-62 do Việt điều khiển. Khám xét ô tô, lực lượng biên phòng đã phát hiện 3 túi ni lông có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Việt được đưa về Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây làm việc. Tại đây, nghi phạm thừa nhận 3 túi ni lông màu trắng là ma túy loại ketamine, nặng 41,27 gam.