Cuối tuần qua, thông tin về công tác chống buôn lậu trên địa bàn TP.HCM, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đỗ Thanh Quang cho biết, trong quý I năm 2023, cơ quan này đã bắt giữ gần 500 vụ, trong đó, có 14 vụ liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy, trị giá vi phạm ước tính gần 700 tỷ đồng.

Cũng liên quan tới hoạt động chống ma túy, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho hay, trong quý đầu năm, lực lượng công an đã triệt phá 461 vụ với 961 đối tượng, thu giữ 340kg ma túy. Riêng trong tháng 3, số ma túy các loại bị thu giữ lên tới 170kg.

“Vụ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines xách ma túy, Công an TP.HCM đã báo cáo Thường trực Thành ủy và lãnh đạo Bộ Công an để triển khai các biện pháp điều tra, trên tinh thần không để lọt tội phạm, không để lọt hành vi. Sau khi có kết quả điều tra, Công an thành phố sẽ có thông báo chính thức về vụ việc”, ông Nam nói thêm.

Tang vật trong vụ 4 nữ tiếp viên xách ma túy từ Pháp về Việt Nam. (Nguồn: Cục Hải quan TP.HCM)

Trong khi đó, báo cáo tình hình kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong quý I năm 2023, Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, đã kiểm tra 714 vụ (tăng 436 vụ so với cùng kỳ năm trước); xử lý 684 vụ với số tiền phạt hành chính 12,7 tỷ đồng. Ước tính, trị giá hàng hóa vi phạm nói chung là hơn 22,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã tăng cường kiểm tra tại các trung tâm thương mại, tuyến đường phố. Qua đó, xử lý 167 vụ vi phạm các hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM tạm giữ hơn 35.000 đơn vị sản phẩm quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi xách, ví, hàng điện tử, phụ kiện điện thoại di động, phụ tùng xe máy, đồng hồ,… Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó, đã chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.