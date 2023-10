Lương Hòa - Bình Chánh rút ngắn khoảng cách về TP.HCM

Mỹ Quý Tây - Lương Hoà - Bình Chánh là 1 trong 6 trục động lực mới của Long An, có điểm bắt đầu từ cửa khẩu Mỹ Quý Tây và điểm cuối tại nút giao Mai Bá Hương (Bình Chánh) với đường Võ Văn Kiệt nối dài. Trên toàn tuyến sẽ đi qua các KCN và cụm KCN Bình Hòa Nam 1,2,4, giao QL N2, cắt ngang đường Hựu Thạnh - Tân Bửu đến các cụm KCN Lương Hòa. Tuyến liên kết này giúp kết nối vùng giáp ranh TP.HCM từ huyện Bình Chánh lên đến biên giới tỉnh Long An.

6 trục động lực: Vành đai - Vành đai 4; song hành Quốc lộ 62, Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh; Quốc lộ N1; trục động lực Đức Hòa (Ảnh: UBND tỉnh Long An)

Hiện, đoạn Lương Hòa - Bình Chánh dài 6,2km (đoạn kết nối trực tiếp Long An với Bình Chánh, TP.HCM) đang được triển khai và dự kiến hoàn thành vào năm 2025 với tổng vốn đầu tư hơn 2.270 tỷ đồng. Công trình khi hoàn thành dự kiến giúp tăng năng lực vận tải, giao thương hàng hóa, giảm ùn tắc cho tuyến TL10 và giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến TP.HCM còn khoảng 15 phút.

Bên cạnh việc triển khai tuyến Lương Hòa - Bình Chánh, Long An đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án “đường nghìn tỷ” DT823D (Trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An - TP.HCM). Long An tập trung đầu tư đồng bộ, hoàn thiện hệ giống giao thông vì đây là một trong các yếu tố “then chốt” quyết định các doanh nghiệp đến đầu tư tại địa phương.

Long An hiện đang được định hướng theo mô hình "một trung tâm, hai hành lang kinh tế, ba vùng kinh tế - xã hội, sáu trục động lực" để phát huy vị trí cửa ngõ ĐBSCL. Trong đó, khu vực Long An đang được hưởng lợi thế lớn khi đón đầu 2 trục động lực: Trục Đức Hòa và Mỹ Quý Tây - Lương Hoà - Bình Chánh. Khi hoàn thành, các trục đường này sẽ phục vụ tốt nhu cầu đi lại, giao thương, tạo liên kết vùng và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Khu vực Miền Nam batdongsan.com.vn cho rằng, chiến lược phát triển hạ tầng giao thông kéo theo sự song hành của các dự án bất động sản (BĐS). Khu vực vùng ven và các đô thị vệ tinh phát triển phụ thuộc vào hệ thống giao thông liên vùng. Việc quá trình phát triển hạ tầng giao thông thúc đẩy mặt bằng giá BĐS tăng cao đó là xu hướng chung.

Lợi thế kép khi đầu tư dự án kề cận trục Lương Hòa - Bình Chánh

The Diamond City có vị trí đặc biệt khi thuộc cả hai địa phận thành phố Đức Hoà và Bến Lức tương lai và nằm trong lõi BĐS công nghiệp thành phố. Dự án cách trục động lực mới Lương Hòa - Bình Chánh chỉ trong 5 phút di chuyển thông qua đường Hựu Thạnh - Tân Bửu. Tại điểm cuối trục Lương Hoà - Bình Chánh là đường Mai Bá Hương, chính là điểm giao với Đại lộ Võ Văn Kiệt TP.HCM nối dài. Như vậy, từ dự án The Diamond City, cư dân sẽ thuận tiện kết nối TP.HCM khi tuyến đường hoàn thiện vào năm 2025.

Lợi thế, dự án nằm trong lõi của hơn 20 khu công nghiệp (KCN) và các cụm KCN lớn rộng hơn 6.500 ha tạo nên “lợi thế kép” cho tiềm năng tăng giá trong tương lai khi đáp ứng nhu cầu sống - làm việc - giải trí của hơn 100.000 lao động, chuyên gia quanh Đức Hoà, Bến Lức.

Dự án The Diamond City sở hữu vị trí đón đầu quy hoạch, mặt tiền DT824/DT830 giao Hựu Thạnh - Tân Bửu; cách Mỹ Quý Tây - Lương Hoà - Bình Chánh chỉ 5 phút di chuyển. (Ảnh: Thắng Lợi Group)

“Tôi quan tâm sản phẩm tại The Diamond City bởi nhận thấy được tiềm năng dự án khi nằm giữa các KCN lớn, lại dễ dàng kết nối với TP.HCM sau khi tuyến Lương Hòa - Bình Chánh hoàn thành”, anh Nhân, nhà đầu tư đến từ TP.HCM cho biết.

The Diamond City với những sản phẩm shophouse nằm trong lõi bất động sản công nghiệp thành phố. Ảnh 3D dự án. Ảnh: Thắng Lợi Group

The Diamond City vừa giới thiệu rổ hàng 92 sản phẩm shophouse với chính sách ưu đãi

