Ngày 14/3, HK01 đưa tin Dương Tử Quỳnh sở hữu khối tài sản kếch xù, ước tính hơn 40 triệu USD . Là nghệ sĩ châu Á thành công bậc nhất hành tinh, Dương Tử Quỳnh cũng chọn cách tích góp gia sản bằng cách thu mua bất động sản ở Malaysia, Hong Kong.

Theo HK01, nữ diễn viên từng sẵn sàng chi 4,4 triệu USD để đầu tư vào chuỗi căn hộ cao cấp ở Millennium Tower (San Francisco). Tuy nhiên, Dương Tử Quỳnh đấu giá thất bại. Sau đó, cô dùng số tiền trên chuyển sang mua 2 căn hộ liền kề, với tổng diện tích 547 m2, ở quê nhà Malaysia.

Bất động sản Dương Tử Quỳnh đang nắm trong tay tăng giá qua các năm. Ảnh: HK01.

On cho biết Dương Tử Quỳnh đầu tư bất động sản ở Hong Kong từ năm 1990. Cô đã mua vài căn hộ cao cấp ở khu dân cư Vivian Court với giá 790.000 USD . Sau 30 năm nắm giữ, bất động sản trên có giá thị trường 75 triệu HKD ( 9,5 triệu USD ), tăng gấp 12 lần so với giá mua ban đầu.

Theo Oriental Daily, Dương Tử Quỳnh và chồng tỷ phú Jean Todt hiện sống ở Geneva (Thụy Sĩ). Biệt thự của họ nhìn ra núi, có phong cách hoàng gia châu Âu với nội thất đắt giá. Trang tin cho biết ngôi nhà có giá hàng chục triệu USD.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1960. Cô đăng quang Hoa hậu Malaysia vào năm 1983, và gia nhập showbiz. Sau nhiều thập kỷ làm nghề, tài năng diễn xuất đã đưa Dương Tử Quỳnh vượt khỏi phạm vi châu Á, trở thành ngôi sao quốc tế.

Cô góp mặt trong loạt tác phẩm trải dài từ Trung Quốc tới toàn cầu như Ngọa hổ tàng long, Hồi ức của một geisha, Hoắc Nguyên Giáp, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Crazy Rich Asians hay Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là "Người phụ nữ phương Đông của thời đại mới", "Nữ diễn viên võ thuật số một thế giới".

Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử cho điện ảnh châu Á khi mang về tượng vàng Oscar. Ảnh: Sina.

Ngày 13/3, nữ diễn viên giành tượng vàng Oscar ở hạng mục Nữ chính xuất sắc. Cô là nghệ sĩ gốc Á đầu tiên thắng giải thưởng này. Chiến thắng trên giúp Dương Tử Quỳnh trở thành niềm tự hào mới của điện ảnh châu Á.

Về đời tư, Dương Tử Quỳnh từng trải qua ba cuộc hôn nhân, người chồng hiện tại của nữ diễn viên là doanh nhân Jean Todt, họ kết hôn từ năm 2004. Nữ diễn viên thường cùng chồng tham gia các sự kiện về đua xe. Jean Todt là Chủ tịch của FIA (Liên đoàn ôtô quốc tế), Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari.