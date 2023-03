Lễ trao giải Oscar 2023 diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) với sự dẫn dắt của Jimmy Kimmel. Năm nay thảm đỏ được thay thế bằng thảm satin và một đội an ninh đặc biệt được thiết lập để tránh xảy ra sự cố Will Smith tát MC Chris Rock trên sân khấu trực tiếp như năm ngoái.

Everything Everywhere All at Once dẫn đầu với 11 đề cử, trong đó có Phim hay nhất. 23 hạng mục lần lượt được công bố.

Jamie Lee Curtis trên bục nhận giải.

Ở hạng mục đầu tiên, Phim hoạt hình hay nhất thuộc về Guillermo del Toro's Pinocchio. Tác phẩm này không gây bất ngờ khi được xướng tên bởi trước đó đã giành giải Quả cầu vàng và nhiều giải thưởng quan trọng khác.

Trong khi đó, Jamie Lee Curtis mang về tượng vàng Oscar đầu tiên cho phim Everything Everywhere All at Once ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Đây là lần đầu tiên Jamie Lee Curtis giành tượng vàng Oscar trong sự nghiệp. Trên bục nhận giải, nữ diễn viên 65 tuổi gửi lời cảm ơn tới chồng mình cũng như những khán giả luôn ủng hộ cho dòng phim bà theo đuổi.

Như vậy nữ diễn viên gốc Việt Hồng Châu cùng ứng viên nặng ký tại hạng mục này là Angela Bassett (phim Black Panther: Wakanda Forever) đã không có cơ hội chạm tay vào tượng vàng.

Hồng Châu được PEOPLE cho vào danh sách Những ngôi sao mặc đẹp nhất Oscar 2023 nhờ bộ váy hồng tuyệt đẹp của Prada.

Tuy Hồng Châu trắng tay ở hạng mục Nữ diễn viên phụ nhưng bù lại Quan Kế Huy lại được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Đây là chiến thắng đã được báo trước bởi trước đó anh đã thắng ở hầu hết các giải thưởng tiền Oscar nhờ vai diễn xuất sắc trong phim Everything Everywhere All at Once. Nam diễn viên đã không ngăn được dòng nước mắt khi cầm tượng vàng trên tay.

Quan Kế Huy thắng Oscar.

Ôm chặt tượng vàng trên tay, nam diễn viên 52 tuổi khóc rồi hô to tên người mẹ 84 tuổi của mình đang ngồi ở nhà xem tivi và chứng kiến khoảnh khắc con trai nhận giải Oscar. "Mẹ! Con vừa thắng Oscar rồi.... Họ nói những chuyện này chỉ xảy ra trên phim thôi nên con không thể tin là nó đến với mình. Đây thực sự là giấc mơ Mỹ", anh nói.

Quan Kế Huy trong phim 'Everything Everywhere All at Once'

Hạng mục Quay phim xuất sắc nhất, phim All Quiet on the Western Front vượt mặt Elvis và Tár để giành chiến thắng. Bộ phim này sau đó còn thắng thêm giải Thiết kế sản xuất và Nhạc phim gốc xuất sắc nhất.

The Whale tuy thất bại ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhưng giành tượng vàng cho Trang điểm và làm tóc tốt nhất.

Trong khi đó, Black Panther: Wakanda Forever vượt qua cả Babylon, Elvis và Everything Everywhere All at Once để nhận giải Thiết kế phục trang xuất sắc nhất.

Avatar: The Way of Water bom tấn màn ảnh của năm 2022 với doanh thu đến nay đã lên tới 2,29 tỷ USD cuối cùng cũng được xướng tên ở hạng mục Kỹ xảo tốt nhất. Một siêu phẩm khác của năm là Top Gun: Maverick cũng chỉ được gọi tên ở hạng mục Âm thanh tốt nhất.





Ở hai hạng mục quan trọng khác, Women Talking giành giải Kịch bản chuyển thể hay nhất còn Kịch bản gốc hay nhất thuộc về Everything Everywhere All at Once. Bộ phim này còn giành thêm giải Biên tập phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ đôi Daniel Kwan và Daniel Scheinert. Đáng tiếc là đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg đã không thể chạm đến tượng vàng Oscar lần thứ 4 nhờ phim The Fabelmans.

Bất ngờ một lần nữa lại xảy đến ở hạng mục Ca khúc gốc hay nhất khi bài Naatu Naatu trong phim RRR đánh bại hai ca khúc đình đám là Hold My Hand (Lady Gaga - phim Top Gun: Maverick) và Lift Me Up (Rihanna, phim Black Panther: Wakanda Forever) để tiếp tục giành tượng vàng. Trước đó ca khúc này cũng thắng ở Quả cầu vàng.





Tuy vậy khán giả vẫn được thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời của Rihanna trên sân khấu Oscar năm nay. Dù đang mang bầu nhưng nữ ca sĩ vẫn khiến khán giả mê đắm trong những giai điệu ngọt ngào và cảm xúc của bài Lift Me Up vốn vô cùng được yêu thích trong bom tấn Marvel Black Panther: Wakanda Forever.

Lady Gaga dù trước đó không hề xác nhận với BTC nhưng vẫn lên sân khấu biểu diễn ca khúc Hold My Hand. Nữ ca sĩ ăn mặc giản dị, để mặt mộc khoe giọng hát trời phú trên sân khấu.

Các hạng mục quan trọng được công bố cuối cùng. Brendan Fraser với màn hóa thân xuất sắc trong phim The Whale đã đánh bại Austin Butler (Elvis) và đặc biệt Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) - người mới đây thắng ở Quả cầu vàng tiếp tục nhận tượng vàng Oscar 2023 cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Dương Tử Quỳnh thắng Oscar ngay lần đầu được đề cử ở tuổi 61.

Đúng như dự đoán, ngôi sao gốc Á Dương Tử Quỳnh đã lần đầu thắng Oscar nhờ phim Everything Everywhere All at Once cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trước đó, tương tự như Quan Kế Huy, nữ diễn viên sinh năm 1962 cũng bất khả chiến bại ở nhiều giải thưởng tiền Oscar, trong đó có Quả cầu vàng.

Daniel Kwan & Daniel Scheinert (phim Everything Everywhere All at Once) chia sẻ giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Giải thưởng quan trọng nhất, Phim hay nhất được công bố cuối cùng và một lần nữa Everything Everywhere All at Once được xướng tên sau khi thắng ở các hạng mục Đạo diễn, Nữ chính, Nam và Nữ phụ, Kịch bản gốc hay nhất.

Everything Everywhere All at Once thắng tổng cộng 7/11 đề cử tại Oscar năm nay. Đây cũng là bộ phim đầu tiên trong lịch sử thắng 3/4 giải diễn xuất ở Oscar.

Oscar 2023 đánh dấu thất bại nặng nề của các bom tấn doanh thu tỷ đô gây choáng ngợp phòng vé, trong đó có Avatar: The Way of Water (5 đề cử) và Top Gun: Maverick (6 đề cử) khi cả 2 chỉ thắng duy nhất ở 1 hạng mục liên quan đến kỹ thuật.

Kết quả Oscar 2023:

Phim hay nhất: Everything Everywhere All at Once

Nam diễn viên xuất sắc nhất : Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Dương Tử Quỳnh (Everything Everywhere All at Once)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Quan Kế Huy (Everything Everywhere All at Once)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Phim hoạt hình hay nhất: Guillermo del Toro's Pinocchio

Đạo diễn xuất sắc nhất: Daniel Kwan & Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Kịch bản chuyển thể hay nhất: Women Talking

Kịch bản gốc hay nhất: Everything Everywhere All at Once

Quay phim xuất sắc nhất: All Quiet on the Western Front

Biên tập phim xuất sắc nhất: Everything Everywhere All at Once

Ca khúc gốc hay nhất: "Naatu Naatu" - RRR

Kỹ xảo tốt nhất: Avatar: The Way of Water

Âm thanh tốt nhất : Top Gun: Maverick

Thiết kế phục trang xuất sắc nhất: Black Panther: Wakanda Forever

Trang điểm & làm tóc tốt nhất: The Whale

Phim tài liệu hay nhất: Navalny

Phim quốc tế hay nhất: All Quiet on the Western Front (Đức)