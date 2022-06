Bất động sản xanh ven biển ‘được lòng’ giới đầu tư

Tại thị trường Bình Định, dự án Kỳ Co Gateway đang trở thành tâm điểm của giới đầu tư khi nắm trong tay pháp lý sở hữu lâu dài, chú trọng phát triển các tiện ích sức khỏe cùng nhiều tiềm năng phát triển du lịch hứa hẹn mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư trong tương lai.

Xu hướng đầu tư bất động sản xanh ven biển

Sống xanh ven biển được nhiều người lựa chọn hiện nay

Có thể nói, nhu cầu sống xanh ưu tiên sức khỏe đã tác động mạnh mẽ đến tâm lí lựa chọn nơi an cư và “ngôi nhà thứ hai” của nhiều người. Trong đó, các khu vực kề sông cận biển, các bất động sản xanh gần gũi với thiên nhiên có nhiều tiện ích sức khỏe ngày càng được ưa chuộng.

Theo Mova International, 35% người tiêu dùng tại các nước phát triển sẵn sàng chi tiền nhiều hơn cho các sản phẩm thân thiện với môi trường, đặc biệt là nhà ở. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Các chuyên gia cho rằng, đây là xu hướng tất yếu, phản ánh thực tế nhu cầu của người mua hiện nay. Bởi trong bối cảnh sức khỏe trở thành biểu tượng mới của cuộc sống hiện đại thì việc lựa chọn một nơi an cư có không khí trong lành, tốt cho sức khỏe giúp tăng thêm tuổi thọ là điều dễ hiểu. Cùng với đó, quỹ đất nội đô tại các thành phố lớn ngày càng trở nên khan hiếm, giá cao hơn nhiều so với khu vực vùng ven. Chính vì thế, không ít nhà đầu tư đã chuyển hướng sang các thành phố biển mới nổi giàu tiềm năng du lịch, còn dư địa tăng trưởng lớn để tìm kiếm cơ hội.

Tại Duyên hải miền Trung, Quy Nhơn (Bình Định) đang trở thành điểm sáng thu hút nhà đầu tư bởi cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, kết nối đồng bộ. Bên cạnh đó, đây cũng là địa phương sở hữu nhiều danh lam thắng nổi tiếng còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, không khí trong lành, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới nghỉ dưỡng mỗi năm.

Kỳ Co Gateway - tâm điểm thu hút thị trường

Tọa lạc tại trung tâm Khu kinh tế Nhơn Hội trên bán đảo Phương Mai, Kỳ Co Gateway là dự án đất nền thuộc khu đô thị Nhơn Hội New City (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Với quy mô hơn 45,9 ha, dự án không chỉ sở hữu vị trí đắc địa giúp nhà đầu tư gia tăng giá trị sinh lời bền vững mà còn đáp ứng nhu cầu an cư của một bất động sản xanh ven biển hiện nay.

Phối cảnh dự án Kỳ Co Gateway - đô thị xanh phong cách Hàn Quốc đầu tiên tại Quy Nhơn

Theo đó, Kỳ Co Gateway án ngự ngay vị trí vàng với 2 mặt tiền, một mặt trải dài gần 1.000 m quốc lộ 19B, mặt còn lại hướng biển. Từ lợi thế vị trí, dự án nhanh chóng kết nối đến các địa điểm du lịch nổi tiếng cùng nằm trên bán đảo Phương Mai như Kỳ Co, Eo Gió, Nhơn Lý...

Được định hướng trở thành đô thị xanh phong cách Hàn Quốc tiên phong tại Quy Nhơn, dự án Kỳ Co Gateway tạo điểm nhấn với quy hoạch bài bản, nhiều mảng xanh và hệ tiện ích độc đáo. Trong đó, công viên ánh sáng lấy cảm hứng từ công viên Everland của xứ sở kim chi.

Nhằm kiến tạo không gian sống đậm chất Hàn, Danh Khôi phát triển dự án với 7 tuyến phố đặc trưng mang đến trải nghiệm của một "Seoul thu nhỏ" ngay tại Quy Nhơn. Đến đây, du khách có thể thoã sức khám phá phố nhà giàu Pyecheongdon, phố văn hóa Itaewon, phố ẩm thực và trình diễn nghệ thuật Hongdea, phố kim hoàn Cheongdamdong, phố thời trang mỹ phẩm Myeongdong, phố streetfood Singdangdong, phố lưu niệm và phụ kiện Insangdong.

Lấy cảm hứng từ công viên Everland của xứ sở kim chi, công viên ánh sáng tại Kỳ Co Gateway hứa hẹn là nơi diễn ra các lễ hội màu sắc thu hút cư dân và du khách. Ảnh phối cảnh dự án

Ngoài ra, dự án Kỳ Co Gateway nằm kế cận phân khu 2 phong cách Singapore và phân khu 4 đậm chất Nhật Bản, thuộc đại đô thị Nhơn Hội New City. Do đó, ngoài tiện ích nội khu, dự án sẽ thừa hưởng trọn hệ tiện ích ngoại khu được quy hoạch bài bản như: Công viên Thung lũng xanh 7,4 ha, trường học chuẩn quốc tế, bệnh viện … Hiện, các hạ tầng giao thông nội khu và công viên cây xanh đã hoàn thiện, sẵn sàng đón cư dân về sinh sống.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nền ven biển sở hữu lâu dài khan hiếm, pháp lý hoàn chỉnh sổ đỏ từng nền còn là lợi thế lớn của Kỳ Co Gateway. Theo đó, nhà đầu tư sẽ có nhiều phương án lựa chọn, từ xây dựng để ở, nghỉ dưỡng hoặc có thể kinh doanh hay chuyển nhượng để tối ưu lợi nhuận.

Trong giai đoạn hiện nay, đơn vị phát triển dự án đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành tặng khách hàng. Cụ thể, bên cạnh được ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc trong vòng 18 tháng, người mua chỉ cần thanh toán trước 5% là đã có thể sở hữu ngay một sản phẩm đất nền ven biển tại đây.

Thu Hằng