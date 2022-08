Bắt giam 12 bị can vụ nổ súng chết người giữa tiệc sinh nhật

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, đến nay đã làm rõ vụ nổ súng khiến 1 người chết, 2 người bị thương tại buổi tiệc sinh nhật ở ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, xảy ra vào chiều tối 15/8.

Hiện trường vụ nổ súng khiến 1 người chết và 2 người bị thương tại tiệc sinh nhật được tổ chức trước khu nhà trọ ở ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa. Ảnh: T.L

Theo đó, Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội “giết người”, 3 bị can về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và một bị can về tội “che giấu tội phạm”.

Như đã thông tin, chiều tối 15/8, tại khoảng sân trước một khu trọ ở ấp 3, xã Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa) có tiệc sinh nhật của một người sinh sống ở đây. Chủ nhân buổi tiệc mời nhiều người quen biết cùng tham dự.

Đến 21h tối, khi mọi người đang nhậu xôm tụ, một nhóm người từ nơi khác kéo đến và nổ súng khiến tất cả hoảng loạn, tháo chạy tìm được thoát thân. Sau khi nhóm nổ súng rút đi, những người tại hiện trường đã báo công an địa phương và đưa ba người bị thương đi cấp cứu.

Tuy nhiên, một nạn nhân đã tử vong, được xác định là N.P.D. (31 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, 2 người còn lại bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh, phối hợp cùng Công an huyện Thủ Thừa điều tra. Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án “giết người”, xác lập chuyên án để truy xét.

Sau đó, công an nhanh chóng khoanh vùng, lần lượt bắt giữ 12 nghi can có liên quan và đến nay đã khởi tố, bắt tạm giam. Khám xét nơi ở của những người này, công an đã thu giữ hai khẩu súng bắn đạn hoa cải và hai khẩu súng dạng ru lô.

Công an xác định, nhóm gây án đã sử dụng súng hoa cải và đã nổ hai phát súng.

Theo công an, hai nhóm phát sinh mâu thuẫn với nhau từ trước. Đến chiều 15/8, khi hay tin nhóm đối thủ đang dự tiệc sinh nhật thì nhóm còn lại đã rủ thêm nhiều người, trang bị súng hoa cải và đã bất ngờ ập vào buổi tiệc.

Công an tỉnh Long An đang tiếp tục mở rộng điều tra.