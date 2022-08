Nổ súng tại tiệc sinh nhật, một người chết

Nguồn thông tin từ Công an tỉnh Long An cho hay, đang điều tra truy xét các đối tượng có liên quan đến vụ nổ súng khiến một người chết và hai người khác bị thương xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc là khu vực sân của một khu nhà trọ đóng tại ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa.

Hiện trường vụ nổ súng khiến một người chết và hai người bị thương. Ảnh: Đ.H

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 15/8 tại điạ điểm trên có khoảng 20 thanh niên nam nữ tham gia tiệc sinh nhật của một người sinh sống trong khu trọ. Ngoài một số người ở tại khu trọ thì chủ nhân buổi tiệc còn mời thêm một số bạn bè quen biết bên ngoài cùng tham gia.

Đến 21h, khi hầu hết đã say, một số người xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Lúc này có tiếng súng nổ và hiện trường có một số người bị thương tích, gục tại chỗ. Những người tham gia buổi tiệc bỏ chạy tán loạn.

Khi tình hình vãn hồi, những người có mặt đã đưa ba người bị thương đến bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó một người tử vong, hai người khác bị thương, hiện vẫn đang điều trị.

Công an địa phương phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng, người có liên quan.

Bước đầu xác định nạn nhân tử vong là N.P.D (31 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa). Công an cũng làm rõ, loại súng mà nghi can sử dụng gây án là súng bắn đạn hoa cải.