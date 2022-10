Bắt giam 2 công chứng viên Văn phòng công chứng ở Bình Dương

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương sáng nay (12/10) cho hay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 công chứng viên để điều tra về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn. Hai công chứng viên bị khởi tố bị can gồm Trịnh Quang Nho (SN 1957) và Vũ Nhật Minh Trung (SN1991, cùng ngụ Bình Dương).

Trụ sở Văn phòng công chứng Sở Sao - Ảnh: CTV

Cơ quan CSĐT cũng tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của 2 bị can trên. Theo điều tra, Nho và Trung là công chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng Sở Sao (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Cả 2 công chứng viên này liên quan đến một vụ án hình sự đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.