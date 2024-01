Ngày 22/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thanh Vũ (28 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bị can Phan Thanh Vũ. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, bị can Phan Thanh Vũ làm công nhân cho một công ty may ở huyện Vĩnh Thạnh. Trong quá trình làm việc, bị can Vũ có hành vi đánh bạc, dọa đánh bảo vệ, đi trễ… nên anh ta bị xử lý đình chỉ công tác nhiều lần.

Từ đó, Vũ thù hằn với ông Nguyễn Văn L., Phó giám đốc công ty. Bị can Vũ cho rằng ông L. gây khó dễ mình.

Chiều 9/12/2023, Phan Thanh Vũ cùng 9 đối tượng khác tập trung tại quán cà phê để chờ, bao vây, rượt đuổi đánh ông L.

Bị can Vũ cầm kéo đâm vào vùng lưng của ông L. Nạn nhân bị thương vùng lưng và chấn thương một số phần mềm trên cơ thể, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh đang mở rộng điều tra vụ án.