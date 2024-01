Ngày 17/1, Thượng tá Trương Nhật Minh – Trưởng Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại khu phố 4, thị trấn Bến Lức.

4 đối tượng bị công an bắt giữ. (Ảnh: MĐ)

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trương Ngọc Tỷ (21 tuổi), Lê Văn Trí (22 tuổi), thường trú tỉnh Long An; Đặng Mai Hoàng Thảo (22 tuổi, quê Hậu Giang) và Nguyễn Tấn Thông (19 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 26/12/2023, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại khu phố 4, thị trấn Bến Lức có một nhóm thanh niên mang theo hung khí đánh nhau.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, công an phát hiện một nam thiếu niên 17 tuổi bị đâm trọng thương nên đưa đến Trung tâm y tế huyện Bến Lức cấp cứu.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một số hung khí như chỉa, dao và chai bia bị đập vỡ.

Hung khí của nhóm thanh niên gây án bị công an thu giữ. (Ảnh: MĐ)

Qua điều tra, công an xác định 4 đối tượng Tỷ, Thảo, Thông, Trí đã dùng hung khí đâm người bị thương nên tiến hành bắt giữ.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.