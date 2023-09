Theo đó, sau khi nhận được thông tin phản ánh của gia đình nạn nhân, ngày 2/9 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã triệu tập làm việc và tiến hành tạm giữ M.P.V. (SN 1993, trú tại thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Trước khi bị tạm giữ, M.P.V. là Bí thư Đoàn thanh niên xã Sơn Kim 1.

Sau quá trình xác minh, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành khởi tố, tạm giam bị can đối với M.P.V. do có hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi, vi phạm vào điều 146 Bộ luật Hình sự.

Trao đổi với VietNamNet, một cán bộ xã Sơn Kim 1 cho biết, ngay sau khi có thông báo khởi tố, tạm giam bị can, địa phương đã tiến hành đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ chức vụ Bí thư Đoàn xã đối với M.P.V.

Cũng theo vị cán bộ này, Hội đồng nhân dân xã Sơn Kim 1 cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Đại biểu Hội đồng nhân dân xã đối với M.P.V. để cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.