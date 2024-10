Hôm nay (30/10), Công an tỉnh Trà Vinh thông tin về việc cán bộ bị khởi tố, tước danh hiệu Công an nhân dân.

Theo đó, qua công tác thanh tra về đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) giai đoạn từ năm 2016-2019, Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện 149 trường hợp có dấu hiệu nghi vấn can thiệp phần mềm đăng ký xe, hoán đổi thông tin đăng ký xe mô tô để cấp biển số trái quy định.

Quá trình điều tra xác định 5 cán bộ nguyên là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ được giao nhiệm vụ đăng ký xe tại Phòng CSGT thực hiện hành vi vi phạm bằng cách sử dụng tài khoản đăng ký xe cá nhân hoán đổi biển số theo nhu cầu của người dân đăng ký xe.

Ngày 29/10, Công an tỉnh Trà Vinh thi hành kỷ luật “Tước danh hiệu Công an nhân dân”, khởi tố và bắt 4 bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Chánh - cựu Trưởng phòng CSGT (nghỉ hưu từ tháng 5/2022); ông Trần Văn Hên - cựu Đội trưởng, Phòng CSGT; Nguyễn Văn Hoài Hảo - cựu Phó đội trưởng, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Lê Minh Hiếu - cựu cán bộ Phòng CSGT.

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lý Văn Trổng - cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động (lý do vợ mắc bệnh hiểm nghèo).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục thu thập các thông tin, tài liệu để điều tra, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.