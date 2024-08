Công an tỉnh Trà Vinh chiều nay (15/8) tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban tổ chức đã thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh - đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình; quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp - đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải đến nhận, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Hồ Giang

Đại tá Trần Xuân Ánh sinh năm 1975, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an. Tháng 10/2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1973, quê quán huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.