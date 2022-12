Bắt Giám đốc công ty Italia do lừa đảo

Ngày 3/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Như Ý (33 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Trần Như Ý là Giám đốc công ty TNHH dịch vụ thương mại Italia, địa chỉ tại phường 1, TP Cà Mau; ngành nghề của công ty là kinh doanh bất động sản, dịch vụ làm giấy tờ đất, môi giới bất động sản...

Bị can Trần Như Ý. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, người đàn ông ở phường 1, TP Cà Mau đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tố giác ông Ý đưa thông tin gian dối để lừa đảo mình.

Theo đó, lợi dụng ngành nghề kinh doanh của công ty, ông Ý đưa thông tin gian dối cho người đàn ông nói trên rằng mình có suất mua tái định cư, xóa nợ tiền sử dụng đất ở đô thị, nâng thổ cư…

Thực chất ông Ý không có suất tái định cư, đất trong khu quy hoạch không nâng được thổ cư. Dù vậy, ông Ý vẫn yêu cầu nạn nhân đưa tiền, tài sản làm chi phí.

Với thủ đoạn trên, ông Ý đã chiếm đoạt của người đàn ông hơn 2 tỷ đồng.