Bắt Giám đốc Nam Việt Homes lừa bán hai dự án ‘ma’ tại TP.HCM

Ngày 7/6 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt ông Phạm Ngọc Anh - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes (viết tắt là Công ty Nam Việt Homes, trụ sở tại quận 1) để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Ngọc Anh - Giám đốc Công ty Nam Việt Homes. Ảnh: TL

Trước đó, cuối năm 2020 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam nhưng Phạm Ngọc Anh bỏ trốn nên phát lệnh truy nã. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Anh.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Nam Việt Homes do bị can Phạm Ngọc Anh làm giám đốc, đại diện pháp luật đã quảng cáo, đưa thông tin không đúng về pháp lý của hai thửa đất tại TP.Thủ Đức và quận Tân Phú. Có nhiều khách hàng tin, ký hợp đồng đặt cọc mua nền đất.

Sau khi chuyển tiền thì khách hàng tìm hiểu mới biết hai dự án được quảng bá đều là dự án ‘ma’. Khách hàng không liên lạc được với đại diện phía Công ty Nam Việt Homes nên đã tố cáo đến cơ quan công an.

Hiện Công an TP.HCM đang điều tra, mở rộng vụ án. Do đó, công an đề nghị ai là nạn nhân của Nam Việt Homes sớm liên hệ để đảm bảo quyền lợi.

Trang Nguyên