Ngày 13/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kim Tae Sung (quốc tịch Hàn Quốc, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH MTV A.I.P (trụ sở tại quận Sơn Trà) với ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm tranh và các tác phẩm nghệ thuật.

Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Kim Tae Sung. Ảnh: CACC

Từ tháng 2/2023 đến 1/1/2024, Kim Tae Sung được chủ sở hữu công ty tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí giám đốc điều hành mọi hoạt động và quản lý toàn bộ tài sản công ty.

Do dính vào nợ nần, mất khả năng chi trả và cần tiền sinh hoạt, Kim Tae Sung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô tài sản bằng cách rút tiền trong két sắt của công ty nhiều lần để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Sự việc bại lộ, chủ sở hữu công ty đã có đơn tố cáo hành vi của Kim Tae Sung đến công an.