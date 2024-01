Ngày 5/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Văn Thế (SN 1982, trú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi “Giết người”.

Theo tài liệu của công an, vào năm 2015, đối tượng Thế và chị N.T.M. (trú xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn) sang Trung Quốc làm ăn rồi quen biết nhau và chung sống như vợ chồng (không đăng ký kết hôn).

Đối tượng Nông Văn Thế tại cơ quan công an (Ảnh: CACC)

Đến năm 2019, hai người về Việt Nam xây dựng ngôi nhà ở xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. Tuy nhiên, Thế thường xuyên về tỉnh Tuyên Quang làm ăn, còn chị M. sống tại nhà này.

Ngày 21/12, do mâu thuẫn tình cảm nên Thế đã vào Thanh Hóa để gặp chị M. nhưng không được. Thấy nhà khóa cửa, Thế đã dùng máy mài, búa để phá cửa.

Trong lúc Thế đang phá cửa thì ông N.V.K. (bố đẻ chị M) chạy đến ngăn cản. Trong cơn bực tức, Thế dùng búa đánh vào mặt, đầu bố "vợ hờ" rồi chạy trốn.

Sau đó, Thế bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tuyên Quang. Kết quả giám định thể hiện ông K. bị thương tích 66%.