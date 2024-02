Ngày 22/2, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hoàng Hưng (40 tuổi, ngụ phường 8) để điều tra về hành vi "Xúc phạm Quốc kỳ".

Bị can Nguyễn Hoàng Hưng từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện chưa xóa án tích.

Bị can Nguyễn Hoàng Hưng tại công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13/2, bị Hưng từ tỉnh Bình Dương về TP Vĩnh Long để ăn Tết. Về đến quê, bị can Hưng không về nhà mà sống lang thang ở khu vực phường 2, TP Vĩnh Long.

Khoảng 22h ngày 14/2, bị can Hưng đi đến đường 3/2, dùng tay kéo đổ cột cờ có gắn Quốc kỳ và kéo rách một lá Quốc kỳ. Chưa dừng lại, đối tượng mang Quốc kỳ bị kéo rách đi đến đường Ngô Quyền, dùng bật lửa đốt cháy hoàn toàn.

Sau khi đốt xong, Hưng tiếp tục đi đến căn nhà gần đó kéo rách một lá Quốc kỳ và dùng bật lửa đốt tại chỗ. Thời điểm này, lực lượng Công an phường 2 phát hiện, bắt quả tang Hưng đang có hành vi "Xúc phạm Quốc kỳ” nên đưa về trụ sở làm việc.