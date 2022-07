Bắt giam người cha hành hạ, đánh đập dã man bé trai 6 tuổi

Ngày 22/7, cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên (Kiên Giang) khởi tố bị can, bắt giam Lương Văn Luận (37 tuổi, ngụ ấp Phú Hưởng, xã Đông Thái) để điều tra hành vi “Ngược đãi, hành hạ con ruột”. Nạn nhân là bé trai 6 tuổi, con ruột nghi phạm Lương Văn Luận.

Nghi phạm Lương Văn Luận. Ảnh: Anh Vũ

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đánh bé trai đến chảy máu miệng.

Quá trình xác minh, Công an huyện An Biên xác định, nghi phạm Luận là người đàn ông trong đoạn clip nói trên. Đồng thời, người dân cũng tố giác nghi phạm Luận thường xuyên có hành vi đánh đập, hành hạ dã man con trai.

Theo đó, ngày 22/6, nghi phạm Luận cầm thanh sắt đánh vào đầu, mặt, tay, lưng con trai gây thương tích. Vụ việc được người dân phát hiện can ngăn và đưa bé trai đến cơ sở y tế điều trị.

Công an xã Đông Thái nhiều lần nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Luận về hành vi “Đánh đập, gây thương tích cho thành viên gia đình”. Tuy nhiên, Luận không chấp hành nộp phạt, mà tiếp tục đánh đập, hành hạ con trai.

Bé trai bị nghi phạm Luận đánh gây thương tích

Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên đã thu giữ một số vật dụng mà nghi phạm Luận dùng để hành hạ, đánh con ruột. Được biết, vợ Luận đã bỏ đi. Con trai từ nhỏ ở với Luận và không nhận được sự chăm sóc, yêu thương từ người cha.