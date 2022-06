Bắt giam người tình của mẹ bé trai 18 tháng tuổi tử vong do nghi bị hành hạ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ ở địa phương) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo công an, Ninh có dấu hiệu hành hạ, gây ra cái chết của bé trai L.T.L.T.P (18 tháng tuổi) xảy ra vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 mới đây.

Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong đến nay đã khởi, tố bắt tạm giam bạn trai của người mẹ, để điều tra. Ảnh: T.L

Rạng sáng 1/6 người cha của bé P, là anh L.T.N.T nhận tin báo con trai bị thương tích nặng, đã tử vong trên đường đến bệnh viện huyện Bến Lức cấp cứu. Theo anh T tìm hiểu, con trai của anh bị đa chấn thương, chân tay bầm tím…

Khi đưa con nhập viện, người mẹ khai báo nguyên nhân là con bị ngã.

Nghi ngờ là con bị bạo hành đến cái chết, anh T trình báo công an vào cuộc điều tra.

Được biết, anh T và chị L.D.T.H ly hôn một năm nay. Sau đó, anh T nuôi con gái lớn, chị H nuôi bé trai 18 tháng tuổi nói trên.

Gần đây chị H có mối quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng với Ninh tại phòng trọ ở ở xã Mỹ Uyên, huyện Bến Lức.

Qua chẩn đoán của bệnh viện, bé P bị nhiều vết bầm ở vùng mặt, đa chấn thương.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, Ninh có dấu hiệu đánh đập, gây thương tích dẫn đến cái chết của cháu P. là con riêng của người tình. Do đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm gian Ninh để phục vụ công tác điều tra.

Trang Nguyên