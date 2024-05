Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Viện kiểm sát tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thu Trang (38 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Thu Trang bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Văn Vũ

Theo kết quả điều tra, do có quen biết từ trước, nên vào khoảng tháng 1/2021, Trang đến nhà bà N.T.Q. (ngụ phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) nói rằng nhiều khách hàng đang vay vốn tại phòng giao dịch của một ngân hàng ở phường Rạch Sỏi (TP Rạch Giá) có nhu cầu vay tiền để đáo hạn.

Nếu bà Q. có tiền thì cho Trang vay để đưa cho những người nói trên vay đáo hạn lấy lãi. Tin tưởng Trang, bà Q. đồng ý.

Với thủ đoạn này, từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2022, Trang đã nhiều lần vay của vợ chồng bà Q. với số tiền trên 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận, những thông tin đối tượng đưa ra cho vợ chồng bà Q. đều không có thật. Trang sử dụng số tiền vay được để đầu tư kinh doanh quán ăn và trả tiền lãi cho bà Q.

Thời gian gần đây, Trang làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ cho vợ chồng bà Q., từ đó bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi gian dối của Trang đến cơ quan Công an.

Qua khám xét nơi ở của Trang, lực lượng Công an đã thu giữ một số tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ.