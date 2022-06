Bắt giam nguyên hiệu trưởng ở miền Tây

Tối 15/6, cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Dạ Thảo (45 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu và Nguyễn Đoàn Bảo Như (47 tuổi), nguyên kế toán trường trường này để điều tra hành vi “tham ô tài sản” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đọc lệnh khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Dạ Thảo. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra ban đầu, năm 2020, Trường tiểu học Võ Thị Sáu có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài chính trên 600 triệu đồng.

Trong đó, bà Thảo và Như đã làm khống các hóa đơn, chứng từ chiếm đoạt gần 500 triệu đồng. Cụ thể, bà Thảo chiếm đoạt gần 300 triệu đồng; Như chiếm đoạt gần 200 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn tiền gửi có nguồn gốc từ ngân sách, nguồn thu từ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn của học sinh.

Bị can Thảo nghe lệnh đọc bắt tạm giam. Ảnh: Tiến Tầm

Thủ đoạn của hai người phụ nữ này là mua hóa đơn, làm khống chứng từ. Bà Như ký duyệt phần kế toán, bà Thảo ký duyệt phần thủ trưởng đơn vị, chủ tài khoản để rút tiền chia nhau sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Hoài Thanh